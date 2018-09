Polizei erwirkt Haftbefehl gegen Schläger

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Gegen einen 33-jährigen Fürstenwalder hat die Staatsanwaltschaft am Donnerstag beim zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl erwirkt.

Er wurde festgenommen und befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist er dringend einer Gewalttat verdächtig. Er soll am Mittwochmorgen in der Frankfurter Straße in Fürstenwalde auf einen Mann eingeschlagen zu haben, der auf einer Parkbank lag. Laut Zeugen war noch ein zweiter Mann beteiligt.

Dabei erlitt das Opfer Verletzungen im Gesicht. Rettungskräfte mussten ihn ins Klinikum Bad Saarow bringen. Der 33-jährige Fürstenwalder war bereits kurz nach der Tat für die Polizei als Tatverdächtiger in den Fokus gerückt.