Zwölfjähriges Kind schwer verletzt

Jürgen Liebezeit

Hennigsdorf (MOZ) Zwei Personen, darunter ein zwölfjähriges Kind, sind am Freitagmorgen bei einem Unfall in Hennigsdorf verletzt worden. Der 38-jährige Fahrer eines Kleintransporters fuhr um 8.20 Uhr an einer Ampel in der Spandauer Allee auf ein wartendes Auto auf und schob dieses gegen den Jungen, der gerade die Fahrbahn mit seinem Rad überquerte. Das Kind wurde schwerverletzt in ein Berliner Krankenhaus gebracht. Die Mutter des Jungen wurde informiert und erschien noch vor Ort. Die 49-jährige Fahrerin des Renault erlitt leichtere Verletzungen und kam ebenfalls ins Krankenhaus. Insgesamt entstand zirka 8 000 Euro Sachschaden.