Diskussion um Anbindung

Sandra Euent

Wustermark (MOZ) Es scheint sich zu einer nie endenden Geschichte zu entwickeln - der Landesnahverkehrsplan (LNVP) und die Anbindung von Wustermark. Nachdem der überarbeitete LNVP am 30. August vorgestellt wurde, startete bereits am Donnerstag ein Moderationsverfahren, in dem geprüft werden soll, inwieweit Wustermark doch noch an den Regionalbahnverkehr der Linie 21 angebunden werden kann.

Denn im LNVP heißt es nun, dass die eingereichten Vorschläge intensiv geprüft wurden und „im Ergebnis der Vorschlag einer Führung der Linie RB21 Potsdam - Wustermark - Berlin-Spandau aus heutiger Sicht die zwar zu favorisierende, betrieblich jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand nicht umsetzbare Variante.“ sei. Ursprünglich hieß es im Plan, die RB 21 werde an Wustermark vorbei fahren und einen Halt in Elstal einlegen. Hierzu müsste aber in Elstal ein neuer Bahnsteig gebaut werden, zusätzlich zu weiteren Gleisumbauten. Ein Prüfer soll nun ermitteln, wie hoch die tatsächlichen Kosten für die notwendigen Baumaßnahmen in dieser Variante wären. Lägen sie zu hoch, würde nicht gebaut werden. Laut Informationen der Bürgerinitiative (BI) „Nicht ohne Wustermark“ soll der Prüfer sich auch ansehen, wie Wustermark doch angebunden werden könnte. Der Prüfer soll ein neutraler Sachverständiger sein. Kathrin Schneider (SPD), Brandenburgs Ministerin für Infrastruktur und Landesplanung, sagte in einem Telefonat mit BI-Mitglied Maria Zunke, dass der Prüfer Bahnexperte Hans Leister sein werde.

Die BI setzt große Hoffnung in das Verfahren, auch wenn am Donnerstag erstmal keine inhaltlichen Neuerungen auf den Tisch kamen. „Wir haben jetzt natürlich die Hoffnung, dass die Formulierung im LNVP nicht schlicht ein Winkelzug ist, um am Ende an der bisherigen Planung festzuhalten. Zumal die „derzeitigen“ Hinderungsgründe für die Beigehaltung des Halts in Wustermark, aufgrund einer schon im Vorfeld gestarteten Ausschreibung, selbst verschuldet sind. Da es seitens des planenden Ministeriums bisher nie fachliche Gespräche, sondern eher eine Abwehr gegen Verbesserungsvorschläge gab, freuen wir uns über den Sinneswandel. Mit dem Moderationsverfahren besteht nun hoffentlich die Möglichkeit eine überlegt Planungsidee zu entwickeln. Wir sind gespannt!“, heißt es von der Bürgerinitiative.

Am Donnerstag wurden alle Beteiligten am Moderationsverfahren auf einen einheitlichen Stand der Dinge gebracht und jeder legte seine Ansichten nochmals dar. Mit dabei waren unter anderem Vertreter der Wirtschaft, der Lokalpolitik und der BI. Das nächste Treffen ist im Oktober vorgesehen. Auch dann will die Bürgerinitiative wieder dabei sein.