Spielplatzbau durch die Hintertür

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Aus dem Stadtentwicklungsausschuss kam vor einiger Zeit das Signal an die Granseer Amtsverwaltung, dass am Gartenweg im Westen der Stadt der Bedarf für einen Spielplatz besteht. Viele junge Familien ziehen in das Wohngebiet und seine Umgebung. Nun ist eine Lösung absehbar.

Darüber informierte Fachbereichsleiter Nico Zehmke am Donnerstag bei der Sitzung des Ausschusses. Im Spielplatzkonzept der Stadt Gransee ist für dieses Areal eigentlich kein vordringlicher Bedarf für einen neuen Spielplatz vermerkt. Demzufolge finde sich die Stadtwaldsiedlung auch nicht in dem daraufhin aus dem Granseer Spielplatzkonzept abgeleiteten Maßnahmenkatalog wieder. „2014 hat niemand die starke Entwicklung da oben auf dem Schirm gehabt“, gab Nico Zehmke zu.

Andere Flächen, die in dem erarbeiteten Maßnahmenplan vermerkt waren, habe man zunächst im Blick gehabt: Während etwa entlang der Straße des Friedens eine weitere Spielfläche erst einmal zurückgestellt wurde, sei man an der Oranienburger Straße derzeit im Gespräch mit der Wohnungsgesellschaft Gewo für ein derartiges Vorhaben. Zu klären sei, wem konkret welche Flächen zuzuordnen seien. Im Bereich des Kirchplatzes im Stadtzentrum könne wohl demnächst mit den Planungen begonnen werden.

Da sich aus den bestehenden Papieren ein Spielplatzbau am Gartenweg nicht ableiten lasse, sei eine Option, das Konzept und den daran gekoppelten Maßnahmenplan zu ändern. Dies würde die Verwaltung den Stadtverordneten jedoch nicht empfehlen, so Zehmke weiter und erläuterte sogleich den Grund dafür. „Der Gartenweg ist der einzige Ort, der von dem Konzept abweicht“, sagte er. Zudem würde eine Überarbeitung der Dokumente das nun als wichtig eingeschätzte Bauvorhaben zeitlich nicht unerheblich nach hinten verschieben.

Dass das Projekt trotzdem bald angepackt werden kann, hängt mit dem Bebauungsplan „Wohngebiet Gartenweg, Bereich Nordwest“ zusammen, einer der ersten Bebauungspläne, die in den 1990er-Jahren erstellt wurden. Dort ist der Bereich der Freifläche zwischen der Straße „Am Stadtwald“ und der südlichen Schleife des Gartenwegs einst explizit als Spielfläche festgesetzt worden. Eine rechtliche Grundlage für den Spielplatzbau sei demzufolge vorhanden. „Wir würden ihnen vorschlagen, im nächsten Haushalt Geld dafür vorzusehen“, so der Fachbereichsleiter an die Ausschussmitglieder gerichtet.

Als Spielgeräte kommen am Gartenweg Zehmke zufolge jene infrage, die sich bereit in den Granseer Ortsteilen bewährt haben: Ein Klettergerüst mit einer Nestschaukel und einer Rutsche. Gegebenenfalls werde das Ganze noch um zwei Wackeltiere ergänzt.

Die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung, Ordnung und Verkehr waren am Donnerstag damit einverstanden und beauftragten die Amtsverwaltung, entsprechende Vorbereitungen zu treffen.