Ab Montag droht Verkehrschaos

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Ab Montag wird es ernst. Oranienburg droht ein großes Verkehrschaos, weil die Saarlandstraße mit 14 000 Kraftfahrzeugen am Tag, eine der wichtigsten Verkehrsadern der Stadt, wegen des Neubaus der Dropebrücke für ein Jahr voll gesperrt wird.

Die Schlossbrücke – in der Rushhour ohnehin schon ein Nadelöhr – dürfte an ihre Belastungsgrenze stoßen. Lange Staus in der Innenstadt sind zu befürchten. Denn für Kraftfahrzeuge ist die Schlossbrücke ein Jahr lang die einzige innerstädtische Querungsmöglichkeit über die Havel. Die Idee einer Behelfsbrücke wurde aus bautechnischen und auch aus Kostengründen von der Verwaltung verworfen. Auch auf die ursprünglich geplante Querung für Fußgänger und Radfahrer über die ehemalige Bahnbrücke ist wegen zu hoher Kosten verzichtet worden. Die Grünen fordern, diese Querung dennoch zu bauen.

An allen Zufahrtsstraßen wird auf die Vollsperrung hingewiesen. Wer kann, sollte die Innenstadt aber weiträumig umfahren und die Schlossbrücke möglichst meiden. Wer in die östliche Stadthälfte will, wird aus südlicher Richtung sicher durch Lehnitz fahren und aus dem Norden durch Sachsenhausen. In beiden Ortsteilen wird deshalb mit deutlich mehr Verkehr gerechnet. Voller wird es sicher auch auf der Berliner Straße und in Friedenthal. Diese Strecken werden bestimmt vermehrt alle nutzen, die ihr Ziel in der westlichen Stadthälfte haben.

„Uns ist schon klar, dass das eine Belastung für die ganze Stadt wird. Aber da müssen wir jetzt gemeinsam durch“, sagt Tiefbauamtsleiter Stefan Gebhard. Er geht davon aus, dass sich die Lage nach wenigen Tagen etwas entspannt. „Wir werden das genau beobachten und bei Bedarf nachjustieren, um trotz allem einen einigermaßen flüssigen Verkehr zu ermöglichen“, so Gebhard.

Die 1990 eröffnete Dropebrücke ist dem deutlich gestiegenen Verkehrsaufkommen nicht mehr gewachsen. „Brückenprüfungen haben ergeben, dass ein Neubau keinen Aufschub mehr duldet“, sagt Gebhard.