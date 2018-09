Schwerer Schlag für die CDU

Potsdam (MOZ) Die Landratswahl in Neuruppin hat weit über die Kreisgrenzen hinaus Bedeutung. Dort wurde versucht, ein Bündnis zwischen CDU und Linken zu schmieden. So etwas gab es auf Kreisebene auch schon vorher. In diesem Jahr aber, da CDU-Chef Ingo Senfleben der Linken Gesprächsbereitschaft auch für die Zeit nach der nächsten Landtagswahl signalisiert hatte, bekam das regionale Bündnis plötzlich ein landespolitisches Gewicht.

Die Wahl eines CDU-Kandidaten mit den Stimmen der Linken in Neuruppin hätte Signalwirkung gehabt und demonstriert, dass die Christdemokraten auf Landesebene Machtoptionen ohne Einbeziehung der SPD haben. Dies ist gescheitert und der Gewinner heißt SPD – nicht nur in Ostprignitz-Ruppin.

Der SPD-Landesvorsitzende Dietmar Woidke hatte in den vergangenen Wochen stets erklärt, dass CDU und Linke nur geringe politische Schnittmengen hätten und daraus abgeleitet, dass nur mit seiner Partei eine stabile Landesregierung garantiert werden kann. Mit der aus CDU-Sicht gescheiterten Landratswahl wurde ihm Recht gegeben und Woidke wird versuchen, daraus im Wahlkampf im kommenden Jahr entsprechend Kapital zu schlagen.