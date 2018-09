Verein mit 30 Bundesfreiwilligen

Im Grünen Projekt des Jugendsozialverbundes: Abdurhman Naif aus dem syrischen Aleppo, Projektleiterin Heidrun Rothe und Ali Ibo aus dem russischen Jaroslawl (v. l.) an einem Hochbeet, in dem eine Blumenuhr entstehen soll. Die Männer verbringen ihre Zeit gern im Nachbarschaftsgarten. © Foto: Jens Sell

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Beim Jugendsozialverbund sind derzeit 30 Mitarbeiter im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes tätig. Sie sind in einer Vielzahl von Projekten für junge und alte Menschen eingebunden.

In 25 Jahren ist der Jugendsozialverbund zu einer festen sozialen Größe in Strausberg gewachsen. Er hat 24 Mitglieder und beschäftigt gleichzeitig 30 Mitarbeiter im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes. Das gehe nur mit viel ehrenamtlichem Engagement, sagt Vorsitzende Heidemarie Schulze. Doch auch den Jugendsozialverbund plagen wie viele andere Vereine in Strausberg Nachwuchssorgen im Vorstand. „Das Problem ist mitunter gar nicht so sehr, Projekte zu generieren und Fördermittel einzuwerben, als vielmehr, sie personell auch umzusetzen“, sagt sie, die seit der Gründung im Vorstand mitarbeitet und seit dem frühen Tod des Gründungsvorsitzenden Günter Bleck nun schon die dritte Wahlperiode an der Spitze steht. Wenn sie nicht wie ihre Vorstandskollegin Sabine Brosch Rentnerin wäre, könnte sie die Vereinsführung nicht leisten. Dabei freut sie sich, dass sich mit André Rose, Jessica Storbeck und Yvonne Händel auch drei jüngere Vorstandsmitglieder einbringen.

Die Mehrzahl der Bundesfreiwilligen ist im Sozialen Betreuungszentrum „Hilfreich sein“ und dessen Projekt „Hilosa – Hilfelotsen im Alltag“ tätig, das der JSV gemeinsam mit der Strausberger Wohnungsbaugesellschaft vor allem für deren seniorengerechten Wohnungen konzipiert hat. Den noch selbstständig in ihren Wohnungen lebenden und mitunter alleinstehenden betagten Menschen geben sie vielfältige soziale Unterstützung. Sie organisieren gesellige Zusammenkünfte wie Spielenachmittage, Feste und Ausflüge, leisten aber auch ganz handfeste hauswirtschaftliche Arbeiten und Hilfen beim Einkaufen, Arztbesuchen oder Behördengängen. Das können pflegebedürftige Menschen, auch die mit Demenzerkrankungen, sich nach Paragraf 45 des Sozialgesetzbuches XI finanzieren. „Wir tun dort viel gegen Vereinsamung, organisieren Geburtstagsfeiern, Ausflüge zum Beispiel an den Müggelsee und präventiven Seniorensport“, sagt Heidemarie Schulze. Gut angenommen werde auch das „Café damals“, wo die Senioren ihre Erinnerungen aus ihrem langen Leben austauschen.

Vom Bürgerbund Nordheim 91, der sich wegen fehlenden Nachwuches für die Vorstandsarbeit aufgelöst hat, hat der Jugendsozialverbund die Partnerschaft mit dem Debnoer Verein Artforum übernommen. Da viele der Senioren auch im früheren Bürgerbund aktiv waren, pflegen sie auf diese Weise ihre Beziehungen zu den polnischen Freunden weiter, wie zum Beispiel Jutta Bleibaum, deren viel zu früh verstorbener Ehemann Karl-Heinz seinerzeit als „Außenminister“ des Bürgerbundes diese Partnerschaft maßgeblich mit geknüpft hatte. Heute bilden Jutta Bleibaum und Monika Bärs den Beirat des JSV. Auch wenn sie schon vorgerückten Alters sind, so ganz loslassen wollen sie denn doch nicht.

Auf dem am Wäldchen gelegenen Aktivspielplatz sind Freiwillige des JSV tätig wie auch in der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Vereinshaus. Dort wird unter fachkundiger Anleitung Schwarzes Theater gespielt oder gebastelt. Nicht nur die alten Menschen, auch die mit Migrationshintergrund ins gesellschaftliche Leben und soziale Netzwerk einzubeziehen, bemüht sich der Jugendsozialverbund. Dazu ist besonders sein „Grüner Bereich“ geeignet. Der an das Vereinsgelände im Mühlenweg angrenzende ehemalige Sportplatz ist umgestaltet. Heute finden dort ein Nachbarschaftsgarten und ein Palettencafé Platz. Im Garten führt die freundlich-resolute Heidrun Rothe das Regiment. Es sind vor allem Flüchtlingsfamilien, die gern die Möglichkeit nutzen, sich Beete anzulegen und ihr Gemüse und Kräuter selbst zu ziehen.