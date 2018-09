Eine Debatte läuft aus dem Ruder

Ulm (MOZ) Allmählich nimmt die Diskussion um die Vorgänge in Chemnitz absurde Züge an. In der jüngsten Volte verdächtigt Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen ungenannte linke Gruppierungen, ein Video, in dem Rechtsextreme einen Migranten angehen, gefälscht zu haben. So wenig, wie Maaßen Belege dafür vorlegt, so wenig fragen seine politischen Gegner, ob er möglicherweise Beweise hat, sondern fordern gleich seinen Rücktritt.

Genau diese Art der Debatte ist bereits ein Teil des Problems. Genauer gesagt ist sie das dritte Problem, das Deutschland mit dem Flüchtlingszuzug der vergangenen Jahre hat, und es ist selbst gemacht. Ein Teil der Medien und der Politiker verzichtet darauf, Argumente anzuführen, sondern versucht, die öffentliche Meinung mit gezielten Ablenkungsmanövern und Pauschalierungen in ihre Richtung zu steuern.

Das ist verheerend in einer Zeit, in der sich die Positionen ohnehin oft genug unversöhnlich gegenüberstehen. In solchen Zeiten hieße verantwortungsvolles Handeln, echte Probleme strikt von Polemik und Pauschalurteilen zu trennen. Da gäbe es genug zu tun: Das erste Problem ist, dass es in der großen Menge der Flüchtlinge eine Minderheit gibt, die gewalttätig oder kriminell ist oder beides. Das zweite, dass es in der großen Menge derer, die Zuwanderung ablehnen, eine Minderheit gibt, die verfassungsfeindlich oder gewalttätig ist oder beides. Beide Minderheiten gehören vor Gericht, wenn sie Straftaten begangen haben. Bei beiden sind auch andere Behörden gefragt: Das Flüchtlingsamt, um Gewalttäter abzuschieben, der Verfassungsschutz, um verfassungsfeindliche Bestrebungen zu vereiteln.

Und auch das gehört zum Bild: Beides sind Probleme, die durch Minderheiten verursacht werden, es sagt nichts über die Gesamtgruppen aus. Nötig wäre an dieser Stelle, das klar zu benennen. Das kann man von einem Innenminister ebenso erwarten wie von einem Verfassungsschutzpräsidenten. Sie müssen klarstellen, dass es der Gesellschaft schadet, Gruppen von Menschen pauschal abzuqualifizieren – egal, ob es Migranten sind oder Sachsen, Juden oder Muslime.

Wenn das geklärt ist, kann man anfangen, über Taten statt über Begriffe zu streiten. Aufgabe eines Innenministers wäre es, Flüchtlingsbehörde und Polizei ausreichend auszustatten, um Gewalttaten zu verhindern und, falls das nicht gelingt, diese aufzuklären. Aufgabe eines Verfassungsschutzpräsidenten ist es, Angriffe auf die Grundordnung des Landes abzuwehren, ob von links, von rechts oder von Islamisten. Seine Aufgabe ist es nicht, sich mit vagen Thesen in eine hoch sensible politische Debatte einzumischen. Unabhängig davon, ob man die Übergriffe bei den Demos in Chemnitz Hetzjagden nennt: Es gab bei den Trauermärschen eine Minderheit offenbar gut organisierter Rechtsextremer. Ein wehrhafter Staat darf das ebenso wenig dulden wie Gewalt durch Flüchtlinge. Das zumindest sollte der Chef des Verfassungsschutzes nicht bestreiten.