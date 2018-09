Abriss von Gebäuden geht weiter

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Es ist eine fast paradoxe Situation: Weil überall gebaut wird, die Kapazitäten kaum ausreichen, kommt der geplante Abriss von leerstehenden Wohngebäuden in Eisenhüttenstadt ins Stocken. Nun wird in den nächsten Wochen ein Block abgerissen, die Puschkinstraße 8 bis 11. Eigentlich sollte das Gebäude mit seinen 33 Wohneinheiten schon lange nicht mehr stehen, der Abriss war ursprünglich für vorangegangenes Jahr vorgesehen. Aber dann kamen die knappen Baukapazitäten, unter denen momentan jeder Bauherr leidet, dazwischen. Die Ausweichwohnungen, die für die Mieter zur Verfügung stehen sollten, die aus den Abrissblöcken rausmüssen, wurden nicht rechtzeitig fertig. Nun wird erst einmal die Puschkinstraße 8 bis 11 abgerissen, in Sichtweite zweier Blöcke in der Fritz-Heckert-Straße, die gerade saniert werden. Wohl noch in diesem Jahr soll dann der Querblock in der Puschkinstraße 16 bis 20 folgen.

Und das, was mit dem etwas harmlosen Wort Stadtumbau bezeichnet wird, wird auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden müssen. Der Leerstand in Eisenhüttenstadt war im vergangenen Jahr wieder im Vergleich zu 2016 gestiegen, auch wenn darunter gewollter Leerstand ist, weil Objekte zum Beispiel saniert werden.

Im November soll im Stadtentwicklungsausschuss die Fortschreibung des Stadtumbaukonzeptes vorgelegt werden. Die Gebäudewirtschaft hatte schon vor einiger Zeit bekannt gegeben, welche Blöcke bei ihr in den kommenden Jahren auf der Abrissliste stehen. Es handelt sich um Objekte in der Fürstenberger Straße und in der Herderstraße, rund 125 Wohnungen.

Derweil hat Bürgermeister Frank Balzer der AG Stadtumbau wiederbelebt, mit einer Akzentverschiebung. Denn sie erhält den Zusatz Zukunft der Stadt. Mit den Wohnungsbauunternehmen soll dazu beigetragen werden das Image der Stadt zu verbessern und den Begriff Stadtumbau nicht nur auf Abriss und Sanierung zu begrenzen. (lö)