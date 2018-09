Mutter lernt lesen und schreiben

Ulf Grieger

Seelow (MOZ) In Deutschland gelten rund 7,5 Millionen Menschen als Analphabeten, weltweit sind es rund 860 Millionen. Daran wird heute, am Weltalphabetisierungstag der UNESCO, erinnert. In Seelow bemüht sich das Jobcenter um Frauen aus anderen Kulturkreisen, die in ihrer Heimat nicht die Schule besuchen durften.

Shaima Ahmadi sieht man die 32 Jahre nicht an. Als die junge Frau am Morgen ins Büro von Michaela Hollick, ihrer Betreuerin vom Jobcenter, kommt, hat sie bereits ein umfangreiches Programm absolviert. Sie hat ihre vier Kinder (2 bis 15 Jahre) für Schule und Kita gerüstet und ist von Neuhardenberg, wo sie seit zwei Jahren wohnt, nach Seelow gereist.

Das alles ist nicht schon nicht so leicht, wenn man weder lesen noch schreiben kann. Schon gar nicht in Deutsch, was für die aus Afghanistan Geflohene ja noch verständlich wäre. Sie kann das auch in ihrer Muttersprache Dari nicht. Diese Variante des Neupersischen wird in Afghanistan zwar auch in Schulen gelehrt. Aber im Herrschaftsgebiet der Taliban ist das den Jungen und Männern vorbehalten. So kommt es, dass ihr Mann, der in Afghanistan bereits vor der Flucht der Familie 20 Jahre als Stuckateur gearbeitet hat und eine eigene Firma besaß, jetzt in Deutschkursen lediglich noch die Sprache des Gastgeberlandes erlernen muss. Für sie jedoch stellt die Begegnung mit dem geschriebenen Wort gleich in zwei Sprachen eine völlig neue Welt dar. Shaima Ahmadi hat in ihrer Heimat auch gearbeitet. Aber das nur in den eigenen vier Wänden als Kosmetikerin.

Im Strausberger Bildungs- und Sozialwerk besucht sie einen Alphabetisierungskurs. Täglich fährt sie von Neuhardenberg dorthin und lernt auch zu Hause. Die vierfache Mutter wirkt sehr zielstrebig. Sie ist überzeugt, dass sie mit der Überwindung des Analphabetismus auch selbst die Voraussetzungen schafft, dass ihre Familie hier in Deutschland Fuß fassen kann. Dass es ein Zurück nach Afghanistan geben kann, wo die Taliban große Teile des Landes beherrschen, glaubt sie nicht. Hautnah habe sie dort den Terror erleben müssen, als die Miliz ihren gesamten Kosmetiksalon zerstörte, und sie selbst nur knapp dem Verlust einer Hand entkam. An der Handverletzung, ausgerechnet an der rechten Hand, laboriert sie noch immer. Kürzlich aber wurde sie operiert. „Ich will natürlich bald hier arbeiten“, sagt sie bestimmt.

So geht das Lernen auch Zuhause weiter, meist mit Unterstützung des Internets. Auf Youtube laufen Sprachkurse, auch in ihrer Muttersprache. Denn auch in Dari will sie lesen können. Unterstützt werde sie dabei von ihrem Mann, der auch der Bitte zugestimmt hatte, dass über ihre Familie berichtet wird. Eine Einstellung, die keinesfalls bei allen Männern aus dem persischen Raum selbstverständlich ist. Wenn es nach Shaimas Mann ginge, könnte sie auch in der Öffentlichkeit das Kopftuch weglassen. Es gibt aber viele Männer aus Afghanistan, die auch geflüchtet sind und die sehr genau darauf achten, wie sich afghanische Frauen in der Öffentlichkeit hier in Deutschland bewegen, sagt sie. Und das mache ihr Angst. In Afghanistan bleibt eine Frau meist Zuhause. Hier sind die Freiheiten größer, gibt es Gleichberechtigung. Aber mit Ausnahme einiger weniger Freundschaften geht die nachbarschaftliche Kommunikation nicht über ein kurzes Hallo hinaus. Dabei würde das doch beim der Sprachenlernen sehr weiterhelfen.