Etat stimmt optimistisch

Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Die Verwaltung hat den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Bernau für das Jahr 2019 vorgelegt. Damit ist die Diskussion in den Fraktionen und Ausschüssen eröffnet. Das umfangreiche Zahlenwerk soll am 29. November beschlossen werden.

Bürgermeister André Stahl zeigte sich in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend sichtlich zufrieden. „Wir haben unendliches Glück in dieser Stadt“, sagte der Linken-Politiker. Die Kommune habe „erheblichen politischen Gestaltungsspielraum“, könne investieren. Auch die Wirtschaftszahlen stimmten optimistisch. „Vier Fünftel aller deutschen Kommunen beneiden uns“, so Stahl. Der Verwaltungschef betonte, dass die Verwaltung versuche, konservativ zu planen. Dem Zahlenwerk habe man daher lediglich einen jährlichen Zuwachs von 300 Einwohnern zugrunde gelegt. Insgesamt habe der Haushalt ein Volumen von 100 Millionen Euro und sei ausgeglichen, sagte der Rathauschef.

Finanzdezernentin Renate Geissler erläuterte den Stadtverordneten anschließend ein paar Eckpunkte der Haushaltsplanung. Danach sind im Gesamtergebnishaushalt bis 2022 höhere Aufwendungen als Erträge zu erwarten. „Die gebildeten Rücklagen reichen aber zum Ausgleich aus“, erklärte die Kämmerin. Darüber hinaus seien liquide Mittel nicht so abgeflossen wie geplant. Es habe an Kapazitäten gefehlt.

Bei den Steuern geht die Stadt von steigenden Einnahmen bei den Grund- und Einkommenssteuern aus. Das Aufkommen an Gewerbesteuer sei dagegen schwer einzuschätzen, so Renate Geissler. Auch bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen sieht es gut aus. Diese erhöhen sich ebenfalls, 23,9 Millionen Euro stehen im Planansatz.

Das meiste Geld, so die Finanzdezernentin, gibt die Stadt für die Kreisumlage aus. „Davon haben die Einwohner mittelbar etwas“, sagte Renate Geissler und verwies auf die geplanten Maßnahmen an der Oberschule am Rollberg. Ein weiterer großer Posten seien die Ausgaben im Bereich Kinder- und Jugendpflege.

Bei den Investitionen ist nach Angaben der Verwaltung „viel möglich“. Gleichzeitig wurde hervorgehoben, dass es das Instrument der investiven Schlüsselzuweisungen auch über das Jahr 2020 hinaus geben wird. Für den Neubau des Rathauses sind im kommenden Jahr rund 2,5 Millionen Euro eingeplant, Verpflichtungsermächtigungen gibt es für 4,7 Millionen Euro. Die Gesamtkosten des Vorhabens betragen rund 17 Millionen Euro. Für das Besucherzentrum am Bauhaus Denkmal Bundesschule Bernau sind 600 000 Euro vorgesehen. Mit rund 2,9 Millionen Euro schlägt der Erwerb von Grundstücken zu Buche. Das Areal für den Neubau einer Feuerwache wird allein zwei Millionen Euro kosten.

Weitere Investionen betreffen die Mehrzweckhalle Ladeburger Dreieck, hier sind 100 000 Euro für vorbereitende Maßnahmen eingeplant, die Ladestraße (146 000 Euro), eine P & R-Anlage am S-Bahnhof Friedenstal (1,4 Millionen Euro), ein neues Hortgebäude an der Hasenheide (zwei Millionen Euro) und die Elternhaltestelle Blumenhag (150 000 Euro). Auch für die Natur will die Stadt etwas tun: Für 350 000 Euro sollen Bäume gepflanzt werden.

Sachanträge zum Haushaltsplanentwurf können die Fraktionen bis zum 20. September einreichen. Stahl bat, den Termin unbedingt einzuhalten.