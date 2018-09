Elternbeiträge für Kitabetreuung neu festgelegt

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Die Stadtverwaltung hat den überarbeiteten Entwurf einer neuen Kitabeitragssatzung in einer Bürgerversammlung öffentlich vorgestellt, um Transparenz und Mitsprache zu ermöglichen. Der ursprüngliche Entwurf war vor Monaten nach heftiger Kritik einer Elterninitiative zurückgezogen worden.

Gute Kinderbetreuung ist ein Rechtsanspruch für Eltern, gute Kinderbetreuung kostet Geld. Sieben Einrichtungen betreibt die Stadt Angermünde: die Kitas in den Ortsteilen Crussow, Frauenhagen, Kerkow, Greiffenberg, Neukünkendorf sowie die Horte „Am Mündesee“ und „Abenteuerland“. Insgesamt werden hier über 500 Kinder vom Säuglings- bis zum Grundschulalter betreut. Der Kostenbedarf für diese Kitas, abzüglich der Zuwendungen des Landkreises und der Umlandgemeinden, betrug im vergangenen Jahr rund 800 000 Eu-­ro. Diese Summe muss die Stadt als Kitaträger finanzieren und beteiligte die Eltern über Elternbeiträge mit insgesamt 300 000 Eu-­ro. Die Höhe der Elternbeiträge wird entsprechend des Brandenburgischen Kitagesetzes sozialverträglich nach Einkommen gestaffelt und in der Kitabeitragssatzung der Stadt festgelegt.

Die soll nun nach zehn Jahren überarbeitet und dem gestiegenen, tatsächlichen Kostenbedarf angepasst werden. Der erste Entwurf sorgte für Zündstoff und rief eine Elterninitiative auf den Plan, die gegen die teilweise drastischen Beitragssteigerungen um bis zu 300 Prozent protestierte. Die Verwaltung feilte noch einmal nach und präsentierte nun den überarbeiteten Vorschlag in einer öffentlichen Bürgerversammlung im Rathaus. Daran nahmen neben den Fachbereichsleiterinnen für Soziales, Birgit Ritter, und Finanzen, Ingrid Greschus, auch Bürgermeister Frederik Bewer und sein Stellvertreter Christian Radloff, zahlreiche Kita- und Hortleiterinnen und Erzieherinnen, Vertreter von Kitaausschüssen, der Elterninitiative sowie zahlreiche interessierte Eltern teil. Birgit Ritter und Ingrid Greschus versuchten den Besuchern die komplexe Materie mit vielen Zahlen verständlich zu erläutern und Änderungen plausibel zu begründen.

Anliegen der Satzungsänderung sei die Anpassung an die reale Kostenentwicklung. Die Kitasatzung wurde seit 2007 nicht verändert. Außerdem wolle man den bürokratischen Verwaltungsaufwand reduzieren und Berechnungen vereinfachen. So wurde die Berechnungsstufe nach Betreuungszeit unter vier Stunden in Krippe und Kita gestrichen, weil das nur zwei Kinder betraf. Statt täglicher Betreuungszeiten wurde eine wöchentliche Betreuungszeit eingeführt, die Differenzen innerhalb einer Woche ausgleichen soll. Die Essengeldberechnung in Krippe und Kindergarten soll eine Wochenpauschale vereinfachen. Neu ist, dass das Kindergeld nicht mehr als Einkommen angerechnet wird. Für unterhaltsberechtigte Kinder wird ein Festbetrag abgezogen und für Geschwisterkinder in Einrichtungen ein Rabatt von zehn Prozent eingeführt.

Die entscheidende Stellschraube, die sich auf den Elternbeitrag auswirkt, ist die Anhebung des Höchsteinkommens auf 55 000 Euro anzurechnendes Nettoeinkommen. Bisher galten 35 000 Euro für Krippen- und Kindergartenbetreuung sowie 40 000 Euro für Hort. Ab diesem Einkommen wird der Höchstbeitrag fällig, der dann nicht mehr aufwärts gestaffelt wird. Der beträgt im neuen Entwurf für 40 Wochenstunden Krippenbetreuung 265 Euro im Monat, vorher 190 Euro. Im Kindergarten 155 Euro statt 133 Euro und im Hort bei mehr als 20 Stunden 115 Euro statt bisher 30 Euro. Gerade diese Kostensteigerung im Hort um mehr als 300 Prozent sorgte für die größte Kritik.

Bürgermeister Frederik Bewer betonte, dass über diese Fragen weiter diskutiert werden könne, da darüber die Stadtverordnetenversammlung entscheidet.

Der Entwurf wird am 12. September im Bildungsausschuss sowie am 25. September im Hauptausschuss diskutiert. Bewer ermunterte die Eltern, sich auch in den Ausschüssen zu Wort zu melden.