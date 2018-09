Marco Marschall

Eberswalde Studiert haben beide Unternehmensmanagement, nun bauen sie ihr eigenes Geschäft auf. Mit einem Snack aus der tropischen Hausgrille wollen Marcus Friedrich und Alexander Pfaff bald auch den Speiseplan der Eberswalder erweitern.

In zwei Geschmacksrichtungen kommt der 60-Gramm-Riegel daher, der bald auch im Snackautomaten der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) stecken soll: Salzige Schokolade und Apfel Zimt. Schmeckt man die tropische Hausgrille hervor? Schwer zu sagen. Denn im biozertifizierten Snack steckt neben dem Insekt alles Mögliche: Sonnenblumenkerne, Reissirup, Sesam und Kürbiskerne zum Beispiel. Gerade sechs Prozent sind Grillenmehl. „Das sind 35 Grillen pro Riegel“, sagt Marcus Friedrich (25).

Dass das Insekt nicht mehr Anteil an der wohl ausgesprochen gesunden Mahlzeit hat, dafür gibt es laut dem ehemaligen HNE-Studenten zwei Gründe. Der erste ist der Preis. Das Kilo Insektenmehl kostet die Firma zwischen 40 und 50 Euro. Mehr davon würde auch den Snack deutlich verteuern, der immerhin schon bei 2,99 Euro (UVP) liegt. Ein zweiter Grund ist die Konsistenz. Die Insekten seien sehr eiweißhaltig und das wirke sich auf den Biss des Riegels aus, mit dem das Team gerade zufrieden ist.

Zum Team gehört neben Marcus Friedrich, der während seines Studiums bereits für seinen Insektenfaible bekannt war, mit Alexander Pfaff (39) ein weiterer ehemaliger Unternehmensmanagement-Student, der seinen Bachelor an der Eberswalder Hochschule gemacht hat. Beide arbeiten mit der Lebensmitteltechnologin Diana Ohl (32) zusammen. Jeder von ihnen ist Gründer und Geschäftsführer bei Bearprotein – so der Firmenname. Ihr Produkt haben sie „Instinct“ getauft. In 60 Biomärkten sowie einzelnen Edeka in Deutschland und Österreich ist es mittlerweile erhältich.

Die Insektenfarm, die die Grillen für den Snack züchtet, röstet und vermahlt, befindet sich in Kanada. Perspektivisch würde die Firma gern auf einen näheren Produzenten zurückgreifen. Allerdings sind die Farmen in Europa noch rar. Das schlage sich auf den Preis nieder. Deshalb wächst der image-gebende Rohstoff bei Toronto heran, wird, um die Produktionswege kurz zu halten, in Montreal zum fertigen Snack verarbeitet und an die HNE-Absolventen geliefert.

Was der Konsument nicht sieht: im Riegel stecken etwa zwei Jahre und ungefähr 100 000 Euro für die Produktentwicklung. Marktriesen wie Bahlsen oder Corny wollten nicht mitmachen. Deshalb mussten die Studenten selbst gründen. Gestemmt haben sie alles über ein Stipendium sowie zum Teil auch aus der eigenen Tasche.

Ein Geschäftsrisiko bleibt also, obwohl es derzeit schon ganz gut aussieht für das Start-up mit Büro in Eberswalde und Berlin. 30 000 Riegel betrug die erste Marge. Die Hälfte sei bereits verkauft. Die nächste Ladung werden voraussichtlich 80 000 Snacks sein

