Jan-Henrik Hnida

Erkner (MOZ) Am Sonnabend findet ab 10 Uhr ein Stricktriathlon im Garten des Hauptmann-Museums statt. Es wird witzige Strickobjekte, Wettkämpfe rund um Wolle, einen Kuchenbasar und einen Textilkunstmarkt geben.

Am Sonntag erwartet die Besucher von 11 bis 17 Uhr das Kolonistenfest im Heimatmuseum. Neben Musik und Tanz gibt es den handwerklichen Markt sowie ein Kinderbastelzelt mit Spielwiese. Darsteller in historischen Kostümen präsentieren die Ansiedlung von Pfälzer Kolonisten in Erkner und Historiker Frank Retzlaff stellt „130 Jahre Gesundheitswesen in Erkner“ vor. Der Eintritt ist frei.