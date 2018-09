Überraschende Post aus Schloss Bellevue

Steven Wiesner

Schwielochsee (MOZ) Es scheint ihr fast unangenehm zu sein. „Es geht doch nicht um mich, sondern um die Frauen“, sagt Gudrun Waske. Deswegen hat sie den Arbeitskreis „Unternehmerfrauen im Handwerk“ ja ins Leben gerufen vor mehr als 25 Jahren. Nicht um sich zu profilieren, sondern um eine Anlaufstelle für weibliche Fachkräfte zu schaffen.

Als sie vor ein paar Wochen den Briefkasten öffnete, wurde ihr ganz anders. „Na nu, hier kommt Post mit dem Adler drauf? Was haste denn jetzt verbrochen, dachte ich.“ Das Bundespräsidialamt entrichtete aber kein Schreiben nach Schwielochsee, weil Gudrun Waske etwas ausgefressen hatte – sondern weil sie etwas geleistet hat. „Ehrenamtliches Engagement stiftet Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, und es bringt Leben in unsere Demokratie – in Deutschland und in ganz Europa“, schreibt die Pressestelle des Bundespräsidenten. Und Gudrun Waske hat sich mit dem Arbeitskreis und dessen Wirken für Frauen im Unternehmerwesen genau darum verdient gemacht.

1992, zehn Jahre nachdem die ausgebildete Bauingenieurin mit ihrem Mann den Dachdeckerbetrieb des Schwiegervaters übernahm, rief sie besagten Arbeitskreis mit weiteren Weggefährten ins Leben.

„Mir lag immer am Austausch zwischen den Frauen und daran, Menschlichkeit in die Marktwirtschaft zu tragen“, sagt sie. Bald 26 Jahre, bis zum März 2018, hatte Gudrun Waske den Vorsitz im Arbeitskreis. Eine Frau der ersten Stunde – aber keine Frau der ersten Reihe.

Und so wird sie auch die Ehrung beim Bundespräsidenten eher über sich ergehen lassen, als sich im Scheinwerferlicht zu sonnen. „Ich muss das nicht haben, aber es ist trotzdem schön, dass die Arbeit, die man gemacht hat, auffällt“, sagt sie.