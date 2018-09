Rekorde beim 1000er Turnier

Rudolf Heger

Beeskow Zum siebten Mal ist das Beeskower 1000er Turnier gekegelt worden. Mit zwölf Mannschaften erlebte es eine Rekordbeteiligung samt Rekordergebnissen. Union Oberschöneweide siegte vor der Jugendmannschaft des 1. KC Beeskow.

1000er Turnier deshalb, weil jede Mannschaft 1000 Kugeln kegelt, dabei versucht, 8000 Holz zu erreichen, was 1000+ bedeuten würde. Zu einem Team gehören vier Aktive, darunter mindestens eine Frau. Jeder spielt zweimal 120 Kugeln und einer aus dem Quartett zusätzliche 40, so dass besagte 1000 Wurf zusammen kommen. Das 24-Stunden-Turnier ist längst über die Grenzen Brandenburgs und Berlins hinaus bekannt, es gab bereits Anfragen aus Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, doch dafür reichen die vier Bahnen in Beeskow nicht aus. Zur siebten Auflage waren Spieler aus sieben Bundesligamannschaften angereist, mit dabei auch Deutschlands Nummer 1 bei den Damen und Herren, das Ehepaar Katharina und André Franke aus Berlin.

Gespielt wurde in drei Blöcken.Die beste der ersten vier Mannschaften war mit 7935 Holz der MPSV Königs Wusterhausen, was am Ende Platz 3 bedeutete. Der 1. KC Beeskow II kam in der Besetzung Karin Riemer (883 und 855), Dirk Weiß (913/917), Gerhard Pietsch (888/905), Ulrich Jahn (923) und Jonas Kopca (921) auf 7512 Zähler und Rang 9.Den besten Einzeldurchgang gespielt hatten Jonathan Jaeger vom KSC Victoria Neu Plötzin (977/+117) und Bianca Kühn (Königs Wusterhausen/931).

Im zweiten Durchgang kam der SV Wellmitz auf 7526 Punkte, was im Endklassement Platz 8 einbrachte. Steve Wittig steuerte 941 und 950 Holz zum Mannschaftsergebnis bei, die übrigen Ergebnisse: Laura Philipp 878/863, Siegfried Pettke 903/932 und Frank Schulz 871/881. Die SpG Sparta/KSG Berlin kam als beste Mannschaft des zweiten Blocks auf 7820 Holz (5.). Etwas enttäuschend der 1. KC Beeskow I, der mit 7409 Punkten nach acht gestarteten Mannschaften über Nacht die Rote Laterne innehatte.

Bis dahin dennoch alles mehr oder weniger erwartete Ergebnisse. Aber im letzten Durchgang nahm das Turnier dann noch einmal richtig Fahrt auf. Die erste Rakete zündete der 14 jährige Sebastian Hahn, Anfangsstarter der Beeskower Jugend, mit 980 Holz (+140). Dann der ganz große Paukenschlag: André Krause kegelte 1005 (+165) und Katharina Franke (beide SG Union Oberschöneweide) mit 999 Holz (+159) das beste Ergebnis, das jemals eine Frau in Deutschland gespielt hat. Dies war natürlich auch neuer Bahnrekord.

Theresa Heger kam auf 950 Punkte und konnte sich in der Einzelwertung auf Platz 2 vorschieben. Durch die Ergebnisse der Superlative blieben die hochklassigen 976 Zähler von Daniel Hahn (beide Beeskow) fast unbemerkt. Derweil spielte Sebastian Hahn mit 995 Holz einen weiteren Bahnrekord und führt damit die inoffizielle Bestenliste seiner Altersklasse in Deutschland an.

Patrick Winter vom KSC Schwarz-Weiß Berlin ließ dann noch einmal 1005 Holz folgen – und die gesamte Kegelbahn toben. André Franke, seit mehr als 25 Jahren bundesweit die Nummer 1, auf die Frage, wie viele Kegelbahnen in Deutschland Bahnrekorde von mehr als 1000 Holz haben, verwundert: „Nur eine – die in Beeskow.“

Im nächsten Jahr soll übrigens eine Nachttour eingeführt werden, dann dauert das Turnier32 Stunden.