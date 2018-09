Gelungene Punktspiel-Premiere

Ilona Hummel

Storkow Die Fußballerinnen des Storkower SC haben ihre Punktspiel-Premiere auf dem Großfeld mit Bravour absolviert: Die Landesliga-Mannschaft von Trainer Thomas Maletzki kam zu einem 3:2-Heimsieg über den BSC Preußen Blankenfelde/Mahlow.

Die Nervosität war spürbar bei den Gastgeberinnen, zudem gerieten sie durch einen Kopfball von Madlen Dörwaldt in Rückstand (10.). Dieser wirkte aber wie ein Weckruf. Der SSC wurde jetzt aktiver, mutiger. Bei einer Ecke lief Jessica Molzen zur kurzen Ausführung, dribbelte in den Strafraum und schloss frech aus spitzem Winkel ab – 1:1 (18.). Erneut Madlen Dörwaldt brachte die Gäste aus abseitsverdächter Position wieder nach vorn (23.). In der zweiten Halbzeit drückten die einheimischen Damen, aber ein Tor wollte nicht fallen. Bis Dilara „Didi“ Mathow erst per Kopf (81.) und kurz darauf mit einem satten Schuss (83.) tatsächlich noch zum umjubelten Sieg traf.

In der Landesklasse der Fußball-D-Juniorinnen gab es das Derby zwischen dem Storkower SC und der SpG FSV Union Fürstenwalde/SV Woltersdorf. Hier wird auf verkürztem Großfeld 2 x 35 Minuten mit Abseits gespielt. Die Spielgemeinschaft ging durch Davia Maaske etwas überraschend in Führung. Es folgte ein einziger Sturmlauf der einheimischen Mädchen, aber die überragende Virginia Arends im Gäste-Tor war nur ein einziges Mal durch Alina Schlauß zu überwinden.

Derweil war der Gegner der Storkower D-Juniorinnen, dieSG Sieversdorf, ebenfalls in der Landesklasse lediglich mit sieben Spielerinnen angereist. Fairerweise traten auch die SSC-Mädchen nur mit einer Torfrau und sechs Feldspielerinnen an. Trainerin Ilona Hummel gab aber allen Elf ihre Einsatzzeiten. Am Ende der 60 Minuten stand ein 19:0 (12:0), erfolgreichste Torschützinnen waren Constanze Langer (6), Fritzi Weiß (4), Emma Kierschke und die von den E-Juniorinnen aufgerückte Melanie Langer (je 3).