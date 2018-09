Vorschulkinder sind Sportskanonen

Carola Voigt

Prenzlau (MOZ) Die Schwedter Kindertagesstätte „Hans Christian Andersen“ hat erneut ihren Titel beim 13. Kita-Cup der Sportjugend Uckermark verteidigt. Sie war mit 221 Punkten die sportlichste von 33 Kitas, die sich für diesen Wettstreit beworben hatte.

Auch bei der großen Abschlussstaffel trug diese Kita in 3:25 min den Gesamtsieg davon. Die mittlerweile neunte Trophäe wird fortan einen Platz in der Sammelvitrine finden. Die Freude bei den beiden Erzieherinnen Heike Herforth und Doreen Glaeske hielt sich jedoch in Grenzen. „Wir haben leider das Gefühl, dass wir mittlerweile schief angeschaut werden, wenn wir gewinnen und dass man unserer Einrichtung den Erfolg nicht gönnt. Über fünf Ecken hört man viel, zum Beispiel, dass wir unsere Kinder „drillen“. Das stimmt überhaupt nicht. Hier geht es um kleine Kinder, die mit Spaß und Eifer ihr Besten geben. Der verhaltene Beifall bei der Siegerehrung kränkte uns. Das haben unsere Kinder nicht verdient. Diese Antisympathie gegen uns ist nicht nachvollziehbar, sollte jedoch im Sinne der Kinder ausgeblendet werden“, betonte Heike Herford.

Auch die zweitbeste Einrichtung ist eine aus Schwedt. Die Kita Kinderwelt kam auf 194 Zähler. Den großen Erfolg heimsten die Burgzwerge aus Greiffenberg ein, die auf den Bronzeplatz einkamen. „Im letzten Jahr waren wir 25. Wir haben eigentlich nicht mehr geübt als sonst. Wahrscheinlich sind unsere Kinder in diesem Jahr einfach nur agiler“, sagte die Betreuerin. In der Abschlussstaffel, die aus Einzellauf, Rückwärtslauf, Vierfüßlergang und Paarlauf bestand, kamen die Burgzwerge auf Platz 10. Die Kita Freundschaft aus Prenzlau belegte den zweiten Platz (3:38 min), gefolgt von der Kita Regenbogen Schwedt (3:43 min). Für das Kinderstübchen Angermünde folgte im Staffelwettbewerb ein „böses Erwachen“. Lag das Sextett nach den verschiedenen Stationen noch auf Platz 9, so quittierte es jetzt nur Rang 28. Hier setzte wohl nach dem großzügigen Essen, welches die Sportjugend für jede Kita zusammengestellt hatte, die Beinschwere oder Mittagsmüdigkeit ein.

Als Neuling wurde in diesem Jahr die Kita Eulennest Templin begrüßt. Der angehende Erzieher Stefan Bressel war voller Lob. „Wir sind beeindruckt von der super Organisation und der schönen Atmosphäre hier. Den Kindern hat es super viel Spaß gemacht. Wir sind im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder dabei“, sagte er.

Vier- bis sechsjährige Mädchen und Jungen hatten sich seit Wochen auf dieses Event vorbereitet und absolvierten nun in der Grabow-Sporthalle jeweils im Sechser-Team einen abwechslungsreichen Siebenkampf. Hierzu zählten Bumerang-, Schlängel- und Hindernislauf, Schlussweitsprung, Zielwerfen, seitliches Überspringen eines am Boden liegendes Seils und Ein-Bein-Sprung in einen Reifen, in dem die Kinder fünf Sekunden auf einem Bein ausharren mussten. In zwei Disziplinen gab es Einzelwertungen. Beim Schlängellauf der Mädchen gewann Anni Grimm aus Hohengüstow (13,41 sek) gefolgt von Nele Klein aus Dedelow (13,53) und Lara Feuerhaak aus der Waldhofkita Templin (13,85). Bei den Jungen setzte sich Ben Focken aus Röddelin (12,87) vor Leo Zander aus Gneisenau (13,00) und Nick Mehlberg (Kollwitz-Kita Templin/13,33) durch. Im Schlussdreisprung hüpfte Alicia Pahl von der Andersen-Kita auf Platz 1 (1,34 m). Es folgten Jasmin Franz (Waldhofkita Templin/1,30) und Selina Volkmann von Kinderwelt Schwedt (1,25 m). 1,40 Meter schaffte Edward Gorymia aus Greiffenberg und wurde Erster bei den Jungen. Ihm folgten Jayson Kütbach vom Naturkindergarten Schwedt (1,30) und Bastian Wegener aus Schmölln (1,30).

Für das gute Gelingen der13. Auflage arbeitete die Sportjugend ganz eng mit dem Kreissportbund Uckermark sowie mit zahlreichen Sponsoren und Helfern zusammen. Für die viele Unterstützung bedankte sich Marina Schulz, Vorsitzende der Sportjugend. Joachim Kolloff, Ehrenmitglied der Sportjugend und des KSB, der die Moderation übernahm, war von dem Gewusel der Kids begeistert.