Billardkegler starten in neue Saison

Udo Plate

Falkenberg (MOZ) Am heutigen Freitag ist soweit: Nach dem Saisonauftakt der Billardkegler der 2. Kreisklasse starten heute und Sonnabend nun auch die Regionalliga- und Kreisligaakteure sowie die Spieler der 1. Kreisklasse in die Saison 2018/2019. In der Kreisliga gab es einen Frühstart der beiden Vertreter von Rot-Weiß Bralitz. Allerdings entpuppte sich das vereinsinterne Duell zwischen dem ersten Team und dem Aufsteiger Bralitz II als einseitige Angelegenheit. Bralitz I siegte mit 956:789 Holz. Am heutigen Freitag gibt nun das Barnim-Duell zwischen dem Lunower SV und dem amtierenden Kreismeister Grün-Weiß Oderberg. Zudem spielen BC Bad Freienwalde contra Falkenberg V, Grün-Weiß Letschin gegen Blau-Weiß Sachsendorf und zum Nachbarschaftsderby empfängt Insel Neuenhagen den MTV Hohenwutzen II.

In der Regionalliga geht es am Sonnabend um 10 Uhr mit der Partie Falkenberg II gegen Titelträger Sophienstädt und dem Hohenwutzener Gastspiel in Eberswalde los. (up)