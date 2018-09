Einen Tag lang durchlaufen

Dirk Schaal

Bernau (MOZ) Weit über 1000 Läufer werden bei der 15. Auflage der 24 Stunden von Bernau erwartet. Neben den Langzeitläufen über 6 bzw. 24 Stunden, findet im Rahmen des traditionellen Wettbewerbs im Bernauer Stadtpark auch der Stadtmauerlauf statt.

Wenn am Sonnabend der Startschuss zum Tageshöhepunkt, den Langzeitläufen über 6 bzw. 24 Stunden, um 14 Uhr fällt, dann haben die ersten Finisher schon ordentlich Kilometer in den Beinen. Denn am Vormittag findet auf der 1,6-Kilometer-Strecke bereits der Bernauer Stadtmauerlauf statt. Dabei geht es auch um Punkte für den Barnimer Sparkassen-Lauf-Cup. Da stehen den Startern drei Strecken zur Verfügung. Für die kleineren Läufer geht es nach 1,8 Kilometer (Start 10 Uhr) über die Ziellinie. Daneben werden auch die Distanzen von 3,6 bzw. 8,2 (Start 10.30 Uhr) Kilometer angeboten.

Da dürfte einigen Läufern die Entscheidung schwer fallen, an welchen der beiden Läufen sie teilnehmen sollten. Im Lauf-Cup geht es bei dann nur noch drei ausstehenden Läufen so langsam um die Wurst in Sachen Gesamtwertung. Andererseits ist die Teilnahme an den Langzeitläufen, gerade bei den Staffelwettbewerben, eine Ehrensache. Aber auch beides nacheinander sollte für geübte Läufer möglich sein.

„Wir waren vor 16 Jahren mit einer 10er-Staffel der Bernauer Lauffreunde bei einem 24-Stunden-Lauf in niederländischen Apeldoorn. Das hat uns so gut gefallen, dass wir das öfter machen wollten, ohne jedes Mal so weit fahren zu müssen. So ist der Lauf in Bernau entstanden“, erklärte Ausrichter und Lauffreund Frank Göritz, Chef der Wandlitzer Public Agentur für Kommunikation.

Auch bei der 15. Bernauer Auflage ist der Zuspruch hoch. Bei den Stundenläufen werden über 1000 Starter erwartet. „Es hängt natürlich von den Staffeln ab, gerade bei der 50er-Mannschaft über die 24 Stunden, wie viele dann tatsächlich hier mitmachen“, erklärte Göritz die vorerst nur ungefähre Angabe. Aber diese Teilnehmerzahl entspricht in etwa die der Vorjahre. Neben den 50er-Staffeln können über die 24 Stunden auch Teams mit vier oder zehn Läufern starten. Beim 6-Stunden-Lauf sind dagegen nur 4er- und Maxi-Teams zugelassen.

Richtig hart im Nehmen sind die Einzelstarter über die beiden Zeitdistanzen. Angemeldet haben sich 36 Läufer über die sechs Stunden und 25 Starter wollen einen ganz Tag lang im Bernauer Stadtpark ihre Runden ziehen. „Da hat jeder Teilnehmer so seine ganz eigene Einstellung zum Lauf. Einige legen eine ausgedehnte Schlafpause hin, um am nächsten Morgen wieder angreifen zu können – andere wiederum laufen die 24 Stunden nahezu durch“, hat Frank Göritz in den vorhergehenden Wettkämpfen beobachtet. Auch wann der schönste Moment ist, weiß er aus eigener Erfahrung zu berichten. „Wenn morgens so zwischen 6 und 7 Uhr die Sonne aufgeht, dann sind die Qualen aus der dunklen Nacht wie weggeblasen.“

Seit etwa fünf Jahren hat der Cheforganisator die Seiten komplett gewechselt. War er bis dahin in doppelter Funktion auch noch als Aktiver unterwegs, befindet sich sein Tätigkeitsfeld nun nur noch neben der Strecke. „Aber ruhiger geworden ist es keinesfalls“, sagte der Wandlitzer lachend. So haben er und seine fleißigen Helfer ein 48-Stunden-Programm zu absolvieren. Freitagvormittag geht der Aufbau los, bis Sonntagabend muss es dann im Stadtpark wieder so aussehen, als wäre nichts geschehen. „Das zerrt ganz schön, aber man muss auch Pausen einlegen, sonst tut man der ganzen Organisation keinen Gefallen, wenn man nicht 100 Prozent fit bei der Sache ist“, erklärte Frank Göritz.

Nicht fit ist der Bernauer Andreas Langkowski, der schon etliche Male unter den Finishern des Wettbewerbs war. „Er hat leider Knieprobleme, aber er ist mit seiner Bernauer Firma als Hauptsponsor in die Bresche gesprungen“, berichtete Göritz. Trotzdem ist er guter Hoffnung, dass auch wieder sehr viele Bernauer ihren Lauf in Angriff nehmen werden.