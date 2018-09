Reges Verbandsleben der Ilco-Gruppe

Andrea Linne

Bernau (MOZ) Die Selbsthilfegruppe Ilco in Bernau vereinigt durchschnittlich 15 Mitglieder. Leider ist das Leben nach Darmkrebs meist erheblich eingeschränkt, die Lebenserwartung der Betroffenen ist oft nicht sehr hoch. Doch der Zusammenhalt der Bernauer Gruppe stützt die Gemeinschaft.

Das ist den Mitstreitern um Karin Giese als Vorsitzender und Evelyn Grune als Stellvertreterin sehr wichtig. „Jeder ist bei uns für den anderen da“, wissen die Frauen. Karin Giese, 65-jährig und gerade an einer anderen Krebs-Form erkrankt, bekam viele Anrufe und Besuche, als es ihr schlecht ging. Evelyn Grune lebt seit 1989 mit Darmkrebs. „Jetzt bin ich 87 Jahre alt“, sagt das Gründungsmitglied der Selbsthilfegruppe und lacht.

Sich ehrenamtlich zu engagieren, das war auch der Beweggrund für Karin Giese, in der Gruppe mitzuarbeiten. Als Krankenschwester hatte sie viele Schicksale kennengelernt und begleitet, später lernte sie über eine Weiterbildung insbesondere auch Darmkrebspatienten kennen. Mit aufzuklären, aber auch Menschen durch Erfahrungsaustausch und Lebensfreude zu helfen, das ist ihr Wunsch.

An jedem ersten Dienstag im Monat treffen sich die Mitglieder der Ilco-Gruppe im Treff 23 in Bernau. Um 14 Uhr kommt die Gruppe für zwei Stunden zusammen. „Wir behandeln viele fachliche Themen“, berichtet Karin Giese. Dazu werden Dozenten eingeladen. Aber auch der Austausch über medizinische Methoden und Produkte bringt die Gruppe immer auf den neuesten Stand. „Jüngere Leute fehlen bei uns“, bedauert die Leiterin der Gruppe, aber in Berlin gebe es Treffen von jungen Leuten. Denn Darmkrebs kann jeden treffen. Manchmal führen auch andere Erkrankungen wie Blasentumore oder Morbus Crohn zu erheblichen Darmproblemen und Stomas. Der Trend aber sei, so Karin Giese, künstliche Darmausgänge auch wieder zurückzuverlegen, sofern das möglich ist.

In der Vernetzung mit anderen Gruppen, zum Beispiel in Schwedt, und über den Ilco-Landesverband für Berlin-Brandenburg, gibt es ein reges Leben. Es wird gemeinsam einiges unternommen, Vorträge werden gehört. Ganz wichtig aber ist der Austausch über neue Methoden. Wenn Ende September im Helios-Klinikum in Berlin-Buch der Tag der Onkologie durchgeführt wird, will die Ilco-Gruppe Bernau dabei sein. „Wir bemühen uns um eine sinnvoll-kreative Lebensgestaltung und lenken uns dadurch auch ab“, sagt die Leiterin der Gruppe.

Wie unterschiedlich die einzelnen Krankengeschichten sind, berichten einige Mitglieder. Wolfgang Semmler zum Beispiel wurde 2013 operiert. Durch eine Vorsorge-Untersuchung kam der Darmkrebs ans Licht. „Wer keine Vorsorge macht, ist töricht“, stellt er fest. Als Afrika-Historiker kann er viel erzählen. 1993 machte er noch eine Ausbildung zum Sozialarbeiter und arbeitete im Asylbewerberheim in Biesenthal. Gern gibt der bescheidene Mann etwas von seinen Lebenserfahrungen an die Gruppe weiter.

Karin Giese freut sich über dieses Engagement. Gerade war die Gruppe zur Vernissage bei Marlies Sellin, die im Rathaus Bernau ihre Bilder zeigt – auch Mitglied der Gruppe. Lebensfreude und Widerspruch im Innersten drücken die Befindlichkeit beim Entstehen der Gemälde aus – vielleicht sinnbildlich für das Leben mit einer so schweren Erkrankung wie Darmkrebs. Karin Giese sagt: „Viele Menschen haben nicht einmal mehr einen Hausarzt, das ist für das frühzeitige Erkennen dieser Krankheit aber wichtig.“

Kontakt zu Karin Giese: Telefon 030 94419059