Zwei Stadtderbys in der 1. Runde

Hans Eberhard

Frankfurt Auf Augenhöhe treffen sich der 1. FC Frankfurt und der MSV Neuruppin am Sonnabend ab 15 Uhr zur 2. Runde im Landespokal. Eine reizvolle Aufgabe für beide, zumal sie sich eine Woche später im Punktekampf der Brandenburgliga erneut gegenüber stehen.

„Punktspiele sind schon wichtiger als der Cup, zumal die Großen wie Energie Cottbus, Babelsberg oder Rathenow das Rennen unter sich ausmachen werden“, ordnet Jan Mutschler realistisch ein. „Aber“, so sagt Frankfurts Trainer zugleich, „ist der Pokal ein wichtiger Test, eine Standortbestimmung in der jungen Saison, zumal man ja auch Geld für den Verein einspielen kann, je weiter man kommt“. Er kann diesmal wieder auf die zuletzt verletzten Erik Huwe und Paul Peschke zurückgreifen. „Das sollte unserer Abwehr mehr Stabilität geben als jüngst beim 4:2 gegen Lübben“, erwartet er. Artur Aniol soll von Beginn an stürmen. Der polnische Dauerbrenner absolviert bereits seine siebente Saison für die Oderstädter und hatte beim letzten Aufeinandertreffen mit Neuruppin am 1. Mai 2015 in der Schlussminute für den 1:0-Erfolg gesorgt – ein wichtiger Baustein für den folgenden Oberliga-Aufstieg unter Coach Frieder Andrich.

Der MSV ist seit einem Jahrzehnt eine feste Größe in der Brandenburgliga, spielte immer vorn mit. Marcel Weckwerth – wie Aniol 37 Jahre alt – erlebt bei den Fontanestädtern bereits seine achte Saison, war immer für wenigstens ein Dutzend Tore gut. Mit Dimiter Milushev sorgte er für den 2:0-Erfolg in der 1. Pokalrunde beim FC Hennigsdorf. Im Vorjahr waren die Neuruppiner erst im Halbfinale mit einem 0:2 gegen Babelsberg im Cup gescheitert.

Mit einem Sieg will der 1. FCF seinem Neu- und Jungtrainer ein vorfristiges Geburtstagsgeschenk machen. Jan Mutschler wird am Dienstag 36.

Den Kreispokalreigen der 1. Runde eröffnet bereits heute ab 19 Uhr Blau-Weiss Markendorf. Der Landesklasse-Vertreter trifft zur Ortsfeier beim verstärkten Kreisligisten SpG Wellmitz/Coschen an. „Natürlich wollen wir als Favorit in die zweite Runde kommen“, erwartet Denny Danowski. Schon im Vorjahr musste man im Pokal beim SV Wellmitz ran, gewann locker 11:0. „So hoch wird‘s diesmal sicherlich nicht ausfallen“, urteilt der Trainer wegen des schwer einzuschätzenden Kontrahenten. „Wir müssen ohne große Schnörkel spielen, dürfen nicht arrogant sein“, fordert Danowski, der heute in Wellmitz wegen des Jobs durch seinen Assistenten Dietmar Goschinski vertreten wird. Zwar fehlen einige Verletzte und Ü-35-Akteure, „doch 13, 14 Mann bekommen wir zusammen“.

Zum Stadtderby lädt Union Booßen am Sonnabend ab 15 Uhr ein. Gast ist der klar favorisierte 1. FCF II. „Wir wollen die Brandenburgliga-Reserve schon etwas ärgern, wollen es dem Favoriten so schwer wie möglich machen“, hofft Frank Gohl. „Wir können als Aufsteiger in die Kreisoberliga und im Pokal nur mit Moral und Mannschaftsgeist bestehen“, ist der Coach des routinierten Teams (Durchschnittsalter 33,8 Jahre) überzeugt. Manche der älteren Akteure werden sich noch an das Achtelfinale im November 2014 erinnern. Da gewann der FCF II auf eigenem Platz erst in der Verlängerung mit 2:1 (1:1). „Wir dürfen nicht überheblich sein“, fordert auch deshalb Klaus Herpel. „Wir werden sicher wieder fighten und so den Partner niederringen müssen“, erwartet der FCF-Trainer. Booßen erlebt eine Pokal-Doppelveranstaltung auf dem Platz hinter dem Ehrenmal, denn die 2. Union-Mannschaft empfängt um 12 Uhr die „Zweite“ von Preußen Bad Saarow

Ein weiteres Stadtderby führt den FC Lokomotive II und die SG Tiefbau zusammen, während Loks „Erste“ beim MSV Rüdersdorf II antritt. Der PSV Frankfurt erwartet auf dem Platz am Mittelweg Preussen Beeskow II. Alle Spiele werden am Sonnabend um 15 Uhr angepfiffen.