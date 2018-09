Dynamo rechnet sich in Perleberg einiges aus

Dirk Liedtke

Eisenhüttenstadt (Hagen Bernard) Aus dem Eisenhüttenstädter Trio im Fußball-Landespokal-Wettbewerb ist nur noch ein Solist geblieben. In der zweiten Runde muss Süd-Landesligist FSV Dynamo zum Landesliga-Nord-Vertreter Einheit Perleberg. Beide Mannschaften haben vor einer Woche ihre ersten Niederlagen in der Meisterschaft eingesteckt.

Die Favoritenrolle in diesem Spiel scheint verteilt zu sein. „Vielleicht spricht der Heimvorteil ein klein wenig für die Gastgeber, der Umstand über drei Stunden zu einem Auswärtsspiel zu fahren ist für uns neu. Da werden wir gucken müssen, wie die Spieler das verarbeiten“, sagt Dynamo-Trainer Dirk Liedtke. Aus der intensiven Partie in Erkner habe Dynamo einige Blessuren mitgenommen. Es drohen weitere Spieler auszufallen. „Bislang konnten wir alles ganz gut kompensieren, aber langsam wird es eng. Perleberg ist für uns eine völlig Unbekannte. Genauso geht es ihnen aber mit uns auch, von daher wird viel davon abhängen wer sich schneller und besser auf den anderen einstellen kann. Es geht nur darum, eine Runde weiter zu kommen. Da ich den Gegner mit uns auf Augenhöhe sehe, ist das auch unser erklärtes Ziel“, so Trainer Liedtke.

Gespielt wird am Wochenende auch um den Kreispokal. Die Partie des Kreisligisten FC Eisenhüttenstadt III gegen Landesklasse-Vertreter Grün-Weiß Rehfelde ist verlegt worden, da der Pokalverteidiger auch im Landespokal-Wettbewerb noch vertreten ist. Voraussichtlich wird am 19. September gespielt, Rehfelde muss noch zustimmen. (dli/hb)