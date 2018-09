Gold über die Hürden und im Hochsprung

Joachim Weihrich

Fürstenwalde (MOZ) Kaum aus den Ferien zurück, standen die Landesmeisterschaften der U 14 (Teil II) und der U 12 in der Leichtathletik auf dem Programm. Für die SG Gaselan Fürstenwalde gingen im Eberswalder Fritz-Lesch-Stadion drei Jungen an den Start, und dies überaus erfolgreich: Zwei wurden Landesmeister.

Im Finale des 60-m-Hürdenlaufes zeigte sich Finley Alschweig seinen Finalteilnehmern in der M 13 klar überlegen. Er holte sich den Landesmeistertitel mit neuem Landesrekord in 9,13 Sekunden vor seinen Dauerrivalen Tim Engel (LG Prignitz/9,42) und Amadeus Gräber (SV Leonardo-da-Vinci Nauen/9,53).

Der elfjährige Kevin Krey gewann in seiner Altersklasse den Hochsprungwettbewerb mit Stadionrekord, einem von mehreren an diesem Tag in verschiedenen Disziplinen. Kevin übersprang erstmals die Höhe von 1,41 m und siegte vor dem höhengleichen Maximilian Städter (Chemie Guben), der dafür aber zwei Versuche benötigte.

Der Dritte im Bunde freute sich ebenfalls über eine neue Bestleistung. Wyneken Dükert scheiterte erst an der Höhe von 1,50 m und holte sich im Hochsprung mit übersprungenen 1,47 m Platz sechs in der Altersklasse M 13 und wurde mit einer Urkunde geehrt.