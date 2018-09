Jede Menge Edelmetall für Schweder Wassersportler

Sandra Leyba

Hamburg (MOZ) Bei den Deutschen Meisterschaften im Stadtteil Allermöhe haben die Schwedter Kanurennsportler erneut großartig abgeschnitten. Nicht weniger als 36 Medaillen wurden durch die Oderstädter gewonnen, in deren Statistik hier auch die Olympiasieger Sebastian Brendel und Jan Vandrey mit aufgenommen sind.

In Hamburg trafen sich rund 800 Sportler aus ganz Deutschland, die sich zu Beginn des Sommers für dieses Championat qualifiziert hatten. Die Nationalmannschaft kam direkt von der WM aus Portugal in die Hansestadt, sodass auch die Schwedter Jan Vandrey und Sebastian Brendel in zahlreichen Konkurrenzen starteten.

Die Meisterschaft begann bereits Mitte der Woche mit dem Mehrkampf der Schüler A (Altersklasse 13/14). Mit dabei waren für Wassersport PCK Tim Marquardt und Sportschülerin Chantal Tornow. Nach einem 1200-m-Lauf, Standweitsprung, 40 Sekunden Basketballdruckwurf, 100 m sowie 1000 m/500 m (Distanzen männlich/weiblich) im Boot auf dem Wasser konnte sich Tornow über die Silbermedaille freuen, für Marquardt stand ein Top-10-Platz im Protokoll.

Am gleichen Tag und tags darauf wurden viele Vor- und Zwischenläufe über 200, 500 und 1000 Meter absolviert. Der Schwedter Moritz Schlomsky konnte sich im Kajak-Vierer (K 4) schließlich gemeinsam mit seinen Potsdamer Kameraden über eine Finalteilnahme freuen. Durch die starke Sportschulkonkurrenz schaffte er es im Einer und Zweier nur in die Zwischenläufe. Umso überraschender war der neunte Rang über den langen Kanten, die 5000 m, im Einer. Mit diesem Rennen beendete Moritz (zunächst) seine aktive Sportler-Karriere, möchte sich auf sein Abitur konzentrieren und wird – so die Hoffnung der Verantwortlichen – ein genauso zuverlässiger Übungsleiter an der Seite von Trainerin Sandra Leyba.

Auf der 500-m-Strecke sicherte sich Tim Marquardt mit der Brandenburger Auswahlmannschaft im Canadier-Vierer die Silbermedaille. Chantal Tornow erkämpfte sich im Einer über 200 m den Silberrang und toppte dieses Resultat sogar im Zweier, wo sie mit ihrer Partnerin über 500 und 2000 m die Goldmedaille gewann. Beide knieten dann auch noch im C8-Mannschaftscanadier, der es in einem spannenden Rennen ebenfalls auf Platz 1 schaffte.

Im Gold-Achter der Leistungsklasse knieten gleich vier etatmäßige Oderstädter: Fabien Schatz, Fabian Dittrich, Jan Vandrey und Sebastian Brendel paddelten mit hauchdünnen 0,02 s Vorsprung als Sieger über die Ziellinie. In einem der gegnerischen Achter, jenem aus Leipzig, ging mit Felix Lademann ein weiterer ehemaliger Schwedter an den Start und konnte sich über Silber freuen. Nicht in den Endlauf geschafft hatte es der zweite Potsdamer Achter, in dem Silvio Richly und Daniel Wesolowski als ehemalige Schwedter knieten.

Fazit: Jan Vandrey brachte acht Medaillen von den Meisterschaften mit nach Hause, Sebastian Brendel und Fabien Schatz jeweils sieben Mal Edelmetall, Chantal Tornow freute sich über sechs, Fabian Dittrich über fünf, Tim Marquardt über zwei Medaillen sowie Saskia Regorius über das K4-Gold.