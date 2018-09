Ungewohntes Bild: Mit weißen Anzügen im Ostseesand

Matthias Schwarz

Schwedt (MOZ) Nachdem sich die Judokas des TSV Blau-Weiß vor einigen Wochen mit einem kleinen Sommerfest in die Ferien verabschiedet hatten, folgten ereignisreiche Wochen. Alle hatten noch einmal Spaß, wenn es hieß, gegen Trainer und Betreuer bei Tauziehen, Gummistiefelweitwurf oder Brennball anzutreten und die Schatzkiste mit leckerem Eis zu gewinnen. Etwa 50 Leute fanden sich auf dem Gelände der Lebenshilfe im Park Heinrichslust ein und ließen sich mit Gegrillten, Kuchen und gesunden Snacks verwöhnen.

Zum Sommer-Highlight der TSV-Abteilung wurde die Fahrt zur Judosafari ins Ostseebad Prerow. Gastgeber war der Judo-­verband Mecklenburg-Vorpommern, der unter anderem die Schwedter Judokas einlud. Die knapp 20-köpfige Oderstadt-Truppe machte sich bei sommerlichen Temperaturen auf den Weg zum Darß. Hier kämpften 6- bis 14-jährige Judokas um Punkte in sportlichen und krea-­tiven Wettbewerben, um letztlich die begehrten Tierabzeichen von Bär, Panther und Co. für ihre Judojacken zu erhalten.

Der Veranstalter sorgte für das leibliche Wohl, Zelt-Quartier wurde auf dem angrenzenden Sportplatz bezogen. Natürlich lockte die Ostsee. Die Organisatoren schufen sich ein breites Publikum an der Promenade, als kurzerhand eine kleine Mattenfläche aufgebaut wurde, auf der jeder Verein die Gelegenheit bekam, ein wenig Judo zu zeigen. Danach war kein Halten mehr: Der Strand lag plötzlich voller Judoanzüge und bunter Gürtel – die Sportler rannten ins Wasser.

Zusätzlich erstrahlen ließ Thomas Gieche mit seinem Partner Matthias Teubner die Oderstadt-Judokas. Nach fast zweijähriger Vorbereitung legte Gieche erfolgreich die Prüfung zum 1. Dan (erster schwarzer Gürtel) ab. Viel Schweiß und Mühe hatte die Vorbereitung zur fast vierstündigen Prüfung zum Sensei gekostet. In der Hoffnung, dass weitere Meistergrade dem 1. Dan folgen, gratulieren die TSV-Judokas an dieser Stelle nochmals herzlich – Gieche selbst dankt seinem Partner sowie dem Mentor Manuel Zahn (2. Dan), die seine Leistung mit bewirkten.

Nun hat die neue Saison begonnen. In zweiter Auflage fanden sich die Blau-Weiß-Judokas mit Sportlern der BSG Stahl Eisenhüttenstadt in der Schwedter Judohalle zu einem dreitägigen Workshop ein. Die 24 Teilnehmer im Alter von 8 bis 16 Jahren wurden von Manuel Zahn und seinem Teamkollegen Alexander Weigert, unterstützt durch die TSV-Trainerschaft, in verschiedenen Techniken geschult. Für die Judo-Kids war es auch wieder spannend, zwei Nächte in der großen Turnhalle zu campieren. Zwar blickten Sonntagfrüh Teilnehmer und Betreuer in müde Augen, doch Elan, Eifer und Begeisterung ließen schnell die Strapazen vergessen.

Am Ende stand der Entschluss fest, sich 2019 zum dritten derartigen Workshop zu treffen. Der Dank galt abschließend den fleißigen Einkäufern, Matten-Transport- und Aufbaukräften, Kuchenbäckern, Grillmeistern und an allen fleißigen Händen, die den Workshop-Erfolg bewirkten.