Preussen baut auf „die Neuen“

Ulrich Gelmroth und Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Nur noch zwei der fünf gestarteten Barnimer Vereine haben es in die zweite Runde des Fußball-Landespokals geschafft. Preussen Eberswalde reist heute zum SV Wacker Ströbitz und erst Dienstag muss der FSV Bernau bei Victoria Seelow antreten.

Acht Teams, die halbe Brandenburgliga, mussten schon die Segel in der ersten Pokalrunde streichen und nicht immer waren höherklassige Gegner der Sieger. Preussen Eberswalde hatte beim Landesklassenvertreter VfB Trebbin ebenfalls seine liebe Not, lag früh 0:3 zurück und rettete sich noch in die Verlängerung. In dieser wurde die Höherklassigkeit endlich in Treffern zum 5:3 dokumentiert.

Die Ursache für die Gratwanderung der Preussen-Elf von Trainer Obrad Marjanovic in Trebbin hatte seine Ursache wohl darin, dass man ohne etatmäßigen Stürmer angereist war. Diesmal sollte die Personaldecke erheblich besser ausgestattet sein. Zudem sind die Neuzugänge mit von der Partie, hoffen gleichfalls auf ein Weiterkommen ins lukrative Achtelfinale, wo auf jeden Fall ein namhafter Gegner zu erwarten ist. Zudem winkt ab der nächsten Runde eine finanzielle Zugabe durch den FLB. Eine zusätzliche Motivation nicht nur für den Brandenburgligisten.

Beim spielstarken Landesligisten wollen die Eberswalder diesmal schnell Nägel mit Köpfen machen, wie es Co-Trainer Steffen Sasse so treffend formulierte. Nicht unerwähnt soll bleiben, Wacker 09 war letzte Saison Tabellenzweiter hinter Aufsteiger BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow. Gegen diese „Preußen“ gewann „Preussen“ Eberswalde vergangene Woche im heimischen Westendstadion mit 6:0, zeigte dem Liga-Neuling seine Grenzen auf. Ob im Cottbuser-Stadtteil Ströbitz den Eberswaldern es wieder gelingt, die nächste Top-Elf aus der Landesliga Süd zu überrennen, bleibt abzuwarten. Wacker 09 war in den letzten vier Spielserien immer auf Platz zwei eingekommen. Mit BSC Preußen 07 (2018), Grün-Weiß Lübben (2017) und den beiden Oberligisten Ludwigsfelder FC (2016) und VfB Krieschow (2015) hatten die Cottbuser immer ein stärkeres Team vor der Nase. Anderseits zeigen diese Platzierungen auf, was die Eberswalder erwarten könnte, will man für das Achtelfinale am 13. Oktober mit im Lostopf sein. In der 1. Runde gewann die Elf von Ströbitz-Trainer Tino Kandbinder beim VfB Herzberg 68 (LK Süd) mit 2:0 Toren. Anstoß gegen Preussen Eberswalde ist Sonnabend um 14 Uhr auf dem Cottbuser Sportplatz an der Zahsower Straße 12. Eine interessante Herausforderung für die Preussen, bei denen die „Neuen“ eine Einsatzchance von Trainer Marjanovic bekommen werden.

„Man kann durchaus im Pokal einiges bewegen und ich möchte mit meiner Mannschaft auch so weit wie möglich in diesem Wettbewerb kommen“, sagte Marjanovic. Auf „die Neuen“ muss er diesmal sogar zurückgreifen, da etliche Spieler wegen Grippe, Verletzung oder sonstigen Gründen verhindert sind. „Wir haben trotzdem einen starken Kader und wollen natürlich weiterkommen“, sagte der Preussen-Coach mit Bestimmtheit.

Verärgert ist Trainer Nico Thomaschewski nicht nur wegen des frühen Pokal-Aus von Einheit Bernau, sondern auch, weil der FV Erkner nun kurzfristig das anberaumte Testspiel abgesagt hatte. „Das war eigentlich dazu gedacht, dass gerade die Spieler ihren Einsatz bekommen, die sonst nicht zum Zug gekommen sind“, erklärte der Coach. Nur um im Spieltagsrhythmus zu bleiben, war dieses Spiel nicht gedacht, fügte er hinzu. Man habe sich noch um einen neuen Testspielgegener bemüht, aber nur Absagen bekommen, verriet Thomaschewski. Darunter waren die ebenfalls spielfreien Klosterfelder, die aber auch dankend ablehnten.

Jetzt wird die Einheit-Mannschaft bei einer extra Trainingseinheit am Sonnabend auf dem Platz am Wasserturm schwitzen. Ein Traningsspiel gegeneinander ist nun geplant.

„Wir haben so viele Verletzte, da sind wir froh, dass wir an diesem Wochenende nicht ranmüssen“, erklärte Unions Trainer Gerd Pröger. In das Derby gegen Einheit in der Vorwoche musste er ohne Auswechselspieler und mit Co-Trainer gehen. „Das war absoluter Notbetrieb, da kommt uns die 14-tägige Spielpause gerade recht“, sagte Pröger.

Beim FSV Bernau, die im Pokal erst am Dienstagabend bei Victoria Seelow antreten müssen, war am Freitag ein extra Training angesetzt worden. Der Dienstag wird dann richtig Stress für viele Bernauer. „Nach der Arbeit nach Seelow, dann vielleicht noch Verlängerung und Elfmeterschießen und wieder zurück nach Bernau. Dann ist schon Mittwoch, bei dem viele wieder früh rausmüssen“, beschrieb FSV-Coach Christian Städing den Pokaltag. Doch bei allem Stress lässt er keine Zweifel daran: „ Wir wollen in die nächste Runde.“