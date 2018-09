Fasziniert von historischen Waffen

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Beim 27. internationalen Vorderlader-Cup haben die Schützen der gastgebenden Frankfurter Schützengilde sieben erste bis dritte Plätze belegt. Sie betreiben ihren Sport mit einer gehörigen Portion Idealismus und großem Interesse an historischen Waffen.

„Das ist ein Pfund. 99 von 100 Ringen, die habe ich im Wettkampf noch nie geschossen“. Ralf Thiem von der Schützengilde Frankfurt strahlt über sein Ergebnis und den 1. Platz beim Vorderlader-Cup in der Disziplin Perkussionsgewehr. Damit hat er zugleich das beste Resultat aller fünf Wettbewerbe erzielt.

Geschossen hat Thiem mit einem Schweizer Scheibengewehr, einem Originalnachbau der um 1850 gebauten ersten Perkussionsgewehre. Acht Kilogramm schwer, die nur zivilen Zwecke dienten. Ralf Thiem fand nach der Wende zum Vorderlader-Schießen. Seine Liebe zu diesen historischen Waffen geht jedoch bis in die Jugend zurück. „Mein Opa hatte in Fürstenwalde eine alte Schmiede und in einer Ecke stand ein alter Vorderlader, der mich fasziniert hat. Als ich vierzehn war, hat mir mein Opa das Gewehr geschenkt“, erinnert sich der heute 53-Jährige. Als er zur Wendezeit erstmals von Wettkampfangeboten hörte, wurde Thiem aktiv: Den Sprengstoffschein machen (geschossen wird u. a. mit Pulver), eine Waffe kaufen, weil die des Opas nicht funktionierte, einen Verein suchen. So kam der Fürstenwalder zur Schützengilde Frankfurt und zu Lutz Rechtenbach.

Rechtenbach, als Gewehrschütze in den olympischen Disziplinen in der Mannschaft mit EM- und Vize-EM-Titel geehrt, hatte seit Ende der 1980er Jahre Kontakt zur bundesdeutschen Vorderlader-Szene und organisierte 1991 in Frankfurt das erste Schützenfest, damals noch als Spitzkrug-Pokal mit der Brauerei als Pokalstifter. Die Schützen aus Westberlin staunten nicht schlecht, als Henry Helm von den Gastgebern mit der Perkussionspistole siegte. Drei Jahre später sahnten die Frankfurter bei einem Turnier in Leipzig die ersten nationalen Medaillen ab.

Bis zu 50 Vorderladerschützen hatte die Schützengilde in der Anfangszeit. „Der Reiz des Neuen war groß“, erinnert sich Rechtenbach. Inzwischen ist die Zahl geschrumpft, auch die Starts beim Vorderlader-Cup gehen zurück. „Wir haben schon ein Nachwuchsproblem. Man muss Idealist sein, denn Schießsport ist teuer und man braucht Zeit. Zudem hat die Zahl der Wettkämpfe zugenommen und wegen der vielen Baustellen auf den Autobahnen verzichtet mancher von weiter auf die Teilnahme“, so Rechtenbach. So wurden diesmal 60 Starts absolviert, vor einigen Jahren war es noch etwa das Doppelte.

Zu denen, die dem Wettkampf die Treue halten, gehört Volker Valentin. Er ist der erfolgreichste Vorderladerschütze im Frankfurter Verein, wechselte jetzt jedoch aus privaten Gründen nach Cottbus. Erst Ende August kehrte er von den Weltmeisterschaften in Eisenstadt (Österreich) als Mannschaftsweltmeister und zweifacher Einzelweltmeister (Luntenschloss- und 2x Steinschlosspistole), als Vize-Weltmeister mit dem Perkussionsrevolver und zwei 4. Plätzen zurück. „Die Medaillen kamen genauso unverhofft wie die bei den vorherigen beiden Weltmeisterschaften“, gibt sich Valentin bescheiden. Die internationale Konkurrenz ist groß. In seinen Einzelwettbewerben traten zwischen fünf und 145 Teilnehmer an.

Der 60-Jährige schießt mit Repliken und Originalwaffen. Der Colt, mit dem er WM-Vierter wurde, wurde 1858 in New York hergestellt. „Den habe ich mir vor etwa zehn Jahren gekauft. Ich wollte einfach mal in dieser Disziplin bei einer Meisterschaft starten“, erzählt Valentin. Seine „vergoldete“ Steinschlosspistole ist der Nachbau einer Mortimer, um 1780 von einem Büchsenmachermeister des englischen Königs erstmals gebaut. Beim Wettkampf in Frankfurt musste er sich in dieser Disziplin nach dem letzten Schuss, nur einer „8“, mit Platz 2 zufrieden geben. Doch der Weltmeister sieht es sportlich: „Kleine Wettkämpfe sind nicht weniger spannend und aufregend als große.“

Die nächste Gelegenheit, sich zu beweisen, haben die Schützen in zwei Wochen beim Mitteldeutschen Vorderlader Länderkampf in Nienburg (Sachsen-Anhalt). Dorthin reisen die Brandenburger als Pokalverteidiger.

Frankfurter Ergebnisse:

Perkussionsgewehr: 1. Ralf Thiem (99 Ringe), 3. Klaus-Dieter Schilling (95), Perkussionspistole: 1. Volker Valentin (96), Steinschlosspistole: 2. Valentin (93), 3. Schilling (90), Steinschlossgewehr: 1. Lutz Rechtenbach (94), 2. Henri Nitschke (94)