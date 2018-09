HSG Schlaubetal setzt ESV-Tradition fort

Wilfried Hohmann

Müllrose (MOZ) Am Sonnabend beginnt die neue Punktspielsaison der Handballer in der Verbandsliga Süd. Dann trifft in Müllrose die gastgebende HSG Schlaubetal-Odervorland um 18 Uhr in der Schlaubetal-Halle auf den Märkischen BSV Belzig.

Ein Großteil der Müllroser Handballer – egal ob Aktive oder Funktionäre – stammen aus Frankfurt und gehörten ursprünglich dem ESV Frankfurt 1948 an, der in der Ernst-Kamieth-Sporthalle seine Heimstatt hatte und sich als Nachfolger des traditionsreichen ASK Vorwärts verstand. Der ESV prägte lange Zeit nach der Wende den männlichen Handballsport in der Region und war vor seiner Auflösung in der Ostsee-Spree-Liga der einzige leistungssportlich orientierte Verein im männlichen Bereich. Viele Handballfreunde schwärmen noch heute von der tollen Atmosphäre in der Kamieth-Halle, wo nicht selten vor 300 bis 400 Zuschauern erfolgreich Handball gespielt wurde.

Nach der Auflösung des ESV wechselte ein Teil der Handballer nach Müllrose und fand bei der dortigen HSG Schlaubetal-Odervorland eine neue Heimstatt und wohnt oder arbeitet zum Teil jetzt dort. So auch der langjährige Trainer und HVB-Präsident Olaf Ermling, der Männertrainer Michael Stalla und sein Co Normen Ermling oder der HSG-Pressesprecher Wilfried Hohmann. Und auch im jetzigen Spielerkader der 1. Männermannschaft der Müllroser stehen mit Robert Kaberidis, Daniel Heine, Tobias Hallert, Paskal Korau, Lars Möbus, Fiete Skrzypczak und Florian Voß (früher Kubusch) sieben Spieler, die allesamt beim ESV ausgebildet wurden.

Insofern kann man durchaus davon sprechen, dass die Müllroser die Tradition des ESV-Handballs fortsetzen und momentan der einzige Verein der gesamten Region sind, der die Tradition im Bereich des männlichen Handballs fortsetzen. Und das durchaus auch erfolgreich. Denn die Müllroser streben in dieser Saison den Staffelsieg in der Verbandsliga Süd und damit den Aufstieg in die Brandenburgliga an. Damit ist die HSG im Bereich des männlichen Handballs der einzige auf Landesebene spielende Verein unserer Region im männlichen Bereich und es verwundert sicher niemanden, dass es zahlreiche Zuschauer aus Frankfurt auch zu den Spielen nach Müllrose zieht.

Das ist unter dem Strich zwar schön und ehrt die Müllroser auch, aber letztlich stellt sich für jeden Anhänger des Handballsports die bange Frage, wie letztlich die Zukunft des Handballs in der Region aussehen soll. Denn auch die Müllroser verhehlen nicht, dass es im Nachwuchsbereich erhebliche Probleme gibt. Und es kommt sicherlich auch nicht von ungefähr, dass viele Vereine gerade im männlichen Bereich mehr oder weniger am Boden liegen. Der HSC 2000 Frankfurt musste seine Männermannschaft ebenso vom Landesspielbetrieb abmelden wie der SV Rot-Weiß Friedland und die BSG Stahl Eisenhüttenstadt. Der komplette Nachwuchs des HSC 2000 wechselte zum bis dato „Frauenverein“ HSV Frankfurt und keiner dieser Vereine verfügt inklusive der HSG über eine durchgehende Nachwuchsstruktur.

Dementsprechend haben die Verantwortlichen in der Vergangenheit viele Gespräche geführt, die jedoch meist mit dem Argument des Erhalts der eigenen „Vereinstradition“ im Sande verliefen. Letztlich wird aber kein Weg daran vorbeiführen, alle verfügbaren Kräfte zu bündeln und den Kindern und Jugendlichen, die Handball spielen wollen, auch eine sportliche Zukunft zu bieten.