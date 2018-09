Talent trainiert jetzt an der Sportschule

Lothar Klotz

Peitz (MOZ) Nach drei Jahren Training im Kanucentrum Eisenhüttenstadt ist Laura-Marie Manig jetzt Schülerin an der Eliteschule des Sports in Potsdam. Für die Zwölfjährige sind die Umstellungen natürlich groß, schließlich ging sie den Schritt aus dem Elternhaus in Eisenhüttenstadt ins Internat nach Potsdam. Dort sind Eigenständigkeit und Eigenverantwortung gefragt. Ihre Eltern Susann und Daniel Manig unterstützten sie bei ihrer Entscheidung, die sie zu Beginn des Jahres getroffen hat.

Lauras bisheriges Hobby neben dem Kanu war Tanzen, das sie seit 2012 in der Kita Sonnenhügel betrieb, bleibt vorerst auf der Strecke. Nunmehr stehen die Anforderungen der Eliteschule und das verstärkte Training beim Kanu Club Potsdam im Vordergrund. Ihr Heimtrainer Steffen Müller ist optimistisch, dass Laura den Anforderungen gewachsen ist. Sie trifft in der Landeshauptstadt auch auf ehemalige Eisenhüttenstädter – unter anderem auf den Vereinsvorsitzenden des KC Potsdam Torsten Gutsche, dreimaliger Olympiasieger und elffacher Weltmeister, sowie Harry Nolte, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Olympiastützpunkt (WM-Dritter 1986).

Laura-Marie Manig konnte in ihrer Kanuzeit in Eisenhüttenstadt gute Ergebnisse erzielen. Bereits nach drei Monaten im Training gab es 2015 die erste Medaille. In den Folgejahren stand sie 18 Mal auf dem obersten Podesttreppchen und sicherte sich dazu weitere 25 Medaillenplätze. In den vergangenen zwei Jahren war Laura vierfache Landesmeisterin und errang dazu weitere Meisterschaftsmedaillen. 2016 reihte sie sich in den Talentekader des Landesverbandes Brandenburg ein und für 2017 und 2018 qualifizierte sich Laura für den Landeskader.

Seit 1993 ist sie die 33. Delegierung im Kanu-Rennsport nach Potsdam und insgesamt seit 1967 die 81. Sportschul-Delegierung aus der Stahlstadt. Zehn Sportler davon haben bei internationalen Meisterschaften und Olympischen Spielen 50 Medaillen errungen.