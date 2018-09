Trio meistert Rennsteig-nonstop

Udo Plate

Seelow (MOZ) Nur drei Wochen nach dem kraftraubenden Berliner Mauerweglauf über die Distanz von 100 Meilen nahm Gerd Teichert erneut einen Ultralauf in Angriff. Der Rennsteig-nonstop von Blankenstein nach Hörschel sollte es sein – 168 Kilometer mit einem Anstieg von insgesamt 2700 Höhenmetern und einem Abstieg von 2900 Metern.

Mit von der Partie wieder Teicherts Laufkumpels Mark Becker aus Berlin und der Fürstenwalder Thomas Paschy. Start war um 18 Uhr in Blankenstein. Das Ziel musste nach spätestens 29 Stunden, also tags darauf um 23 Uhr erreicht sein. Wer beim Rennsteig an bestens ausgebaute Wander- oder Laufwege denkt, der irrt. Vielmehr führt die Route über steile Wurzelpassagen, durch vom Wasser stark ausgespülte Rinnen, sogenannte Hohlwege, schmale Wege mit losen Steinplatten und manchmal, wenn es das Läuferschicksal gut meint, auch einige wenige Abschnitte auf sogenannten „Waldautobahnen“, den Rennsteigradweg. Teilweise, gut 15 Kilometer, verläuft der Rennsteigwanderweg durch Bayern.

Bei diesem Extremlauf gingen 84 Läufer an den Start. Da es sich bereits um die dritte Auflage handelte, waren dementsprechend einige Wiederholungstäter mit von der Partie. Nach dem pünktlichen Start ging es gleich bergauf auf einer wenig befahrenen Straße bis zu einem Radweg. Wenige Kilometer weiter ging es dann in den Wald. Hier benötigten die Läufer bereits um 20 Uhr die Stirnlampe, um auf dem rechten Pfad zu bleiben. Bekannterweise ist der mit einem weißen „R“ markiert. Der Lauf in die kalte Nacht (nur vier bis sechs Grad) begann. Es wurde von allen Beteiligten die volle Konzentration abverlangt, da auf den Untergrund und die Markierung geachtet werden musste. Fast alle 20 Kilometer war ein Verpflegungspunkt vorhanden. Allerdings gab es schon sogenannte „Cut-off-Zeiten“, die Aktiven mussten in einer bestimmten Zeit an einem gewissen Verpflegungspunkt angekommen sein, um nicht aus den Rennen genommen zu werden. Dieser Zeitdruck und die manchmal nicht zu laufenden An- und Abstiege waren für einige Teilnehmer nicht machbar. Sie gaben freiwillig auf oder schieden durch Zeitüberschreitung aus dem Rennen.

Der höchste Punkt des Rennsteigs ist der Große Beerberg mit 983 Meter. Allerdings war dies nicht der steilste Aufstieg, der war zum Gipfel des Großen Inselbergs. Von da ging es fast nur noch bergab bis zum letzten Verpflegungspunkt. Dort wurde als kulinarischer Höhepunkt sogar Rührei bereit gehalten. Um 21.45 Uhr, also nach 27:45 Stunden druchgehender Laufzeit, überquerte das Lauftrio auf Platz 36 die Ziellinie in Hörschel. Nach der Übergabe des Finisher-Shirts, der Urkunde und Medaille ging es zur Stärkung ans Buffet. Eine schöne heiße Dusche rundete das Erlebnis ab. Von den 83 gestarteten Teilnehmern kamen 54 im Ziel an: Also ein Drittel beendete den Lauf nicht. Am nächsten Morgen wurde nach dem Frühstück eine alte Tradition des Rennsteiglaufes vollzogen. Jeder, der den Rennsteig von Blankenstein nach Hörschel vollendet, bringt einen Stein vom Start mit und wirft diesen im Ziel in den Fluss Werra. Damit ist dieser Lauf Geschichte. Aber für das nächste Jahr wurden schon einige Pläne geschmiedet.