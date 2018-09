Wiederentdeckte Schätzchen & Erinnerungen

Sylvia Wetzel sichtete in den vergangenen Wochen auch Gästebücher aus allen Jahrzehnten. Sie entwickelte eine Broschüre zum 60-jährigen Bestehen des Kulturhauses in Rathenow, die nun erscheint. © Foto: Simone Weber

Simone Weber

Rathenow Wer geht nicht gern mal auf Schatzsuche auf den Dachboden oder kramt in alten Erinnerungen. Für Sylvia Wetzel, seit 2004 Mitarbeiterin des Kulturzentrums für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen, war dies über mehrere Monate Teil ihres Jobs.

„In Vorbereitung der Jubiläumsfeierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen unseres Hauses hatte ich die Idee, dessen wechselvolle Geschichte erstmals in einer Broschüre zusammenzufassen”, sagt Sylvia Wetzel. „Seit 2004 sammle und archiviere ich nahezu alles, was im Haus passiert. Aber bis zur umfänglichen Sanierung des Hauses ab Herbst 1998 ist das Archiv lückenhaft. So waren die ‚Wendejahre‘ und die 70er Jahre weniger gut dokumentiert.” Im Dezember 2017 rief die Autorin der Broschüre über verschiedene Medien die Rathenower zur Mithilfe auf. „So sammelte ich, bei mancher Tasse Tee, die Geschichten und Erinnerungen einiger Rathenower und bekam Dokumente aus der Zeit, so wie von Mario Zimmermann ein A-6-Heftchen mit eingeklebten Eintrittskarten der Jahre 1958 bis 1963 als Leihgabe”, so Sylvia Wetzel weiter. „In unserem Archiv fanden sich unter anderem Gästebücher – nicht ganz lückenlos, aber aus jedem Jahrzehnt. Das älteste aus dem Eröffnungsjahr. Auch ein Dienstberatungs-Protokollbuch aus dem Jahr 1960 und ein Veranstaltungsbuch aus dem Jahr 1971 dokumentieren interessante Details.” Selbst in der Satirezeitschrift „Eulenspiegel” vom 19. Dezember 1975 widmete der Autor Ernst Röhl auf seiner über einseitigen „Stippvisite in Rathenow” dem Kulturhaus ein paar Zeilen – gemeinsam mit einer Karikatur des Eulenspiegel-Zeichners Heinz Behling. Dieser leitete in dieser Zeit einen Zeichenzirkel im Kulturhaus.

Einige Gegenstände des Hauses waren nach Abschluss der Sanierung Ende 1998 bis April 2004 einfach verschwunden. So beispielsweise die alten gemütlichen Sessel aus dem Foyer. Im Großen Clubraum hing, mit der Inventarnummer 2163, bis zur friedlichen Revolution 1989 ein zirka 70 mal 90 Zentimeter großes Ölgemälde. „Das Gemälde malte der Rathenower Gerhardt Zimmermann (1908 bis 1988) kurz nach Eröffnung des Hauses, 1959, und schenkte es dem Kreiskulturhaus”, schildert Sylvia Wetzel. „Aber nach der Sanierung war es verschollen, genauso wie ein zweites Zimmermann-Gemälde. ‚Ballett‘ zeigt eine Impression einer Aufführung im Kulturhaus.” Über Zimmermanns Sohn, den Rathenower Maler Hans Zimmermann, konnten zunächst mit Dias der Gemälde Abzüge erstellt werden. Dann fand sich das Gemälde „Kulturhaus am Abend” doch noch. Es greift, laut einer Notiz auf der Rückseite des Rahmens, das Motiv „Die Kunst gehört dem Volke” auf und zeigt Rathenower in festlicher Kleidung, die das Kulturhaus zu einer abendlichen Veranstaltung betreten.

Den Erinnerungen aus sechs Jahrzehnten wurden und werden auch weitere zugefügt. Eine außergewöhnliche ist der Videodreh zu Beatrice Eglis Song „Keine Zeit für Romeos” im Foyer und Theatersaal des KuZ. Seit das Video Mitte November 2016 online gestellt wurde, bekam es bisher über 4,6 Millionen Klicks und so macht der junge Schlagerstar auch Werbung für das KuZ in Rathenow.

In der Broschüre, die Sylvia Wetzel, nun auf 60 Seiten, zusammenstellte, sind viele Fotos, auch aus der Bauzeit. Die Tochter Manfred Hucks, erster Leiter des Hauses bis 1971, Heidemarie Ueckert, stellte viele Dias ihres Vaters zur Verfügung. „Die Zusammenstellung der Broschüre und Vorbereitung der Ausstellung war anstrengend, aber zugleich sehr interessant”, so Sylvia Wetzel. „Aber ich habe viel über das Haus gelernt. Dieser erste Versuch einer Chronik des Hauses war mir wichtig.”

Die Broschüre zum 60-jährigen Bestehen, die Sylvia Wetzel zusammenstellte und das KuZ herausgibt, wird zum Stadtfest Rathenow an diesem Wochenende erscheinen.