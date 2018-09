Viele Steckdosen für wenige Autos

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ, Manja Wilde) 81 reine E-Autos sind derzeit im Landkreis angemeldet – mehr als doppelt so viele wie noch vor einem Jahr. Während immer mehr Kommunen deswegen öffentliche Ladesäulen einrichten, ergeben Beobachtungen in Fürstenwalde ein anderes Bild: Dort wird mehr geparkt, als Strom gezapft.

Ein großer SUV parkt auf dem Parkplatz an der E-Ladesäule in der Eisenbahnstraße. „Nein, ein E-Auto ist das nicht. Das ist ein Benziner“, sagt der junge Mann, der gerade damit losfahren will. Überhaupt scheint der Parkplatz selten von Elektro-Fahrzeugen besetzt zu sein.

„Mir fällt auf, dass das sehr selten ist“, sagt die Verkäuferin in einem angrenzenden Geschäft. Ob sie eine Steigerung festgestellt hat? „Absolut nicht“, lautet die prompte Antwort. Das kann Heiko Künzel, der in der Angelagentur Landerer auf der anderen Straßenseite arbeitet, nur bestätigen. Nach seinen Beobachtungen komme es höchstens einmal in der Woche vor, dass tatsächlich jemand dort tanke. Dafür sei der Parkplatz oft von anderen Fahrzeugen belegt.

81 reine Elektro-Autos, teilt Straßenverkehrsamtsleiter Michael Rose mit, sind im Landkreis angemeldet. Vor genau einem Jahr waren es noch 38 E-Autos. Zusammen mit 578 aktuell zugelassenen Hybrid-Fahrzeugen liegt der Anteil von Elektroautos an allen zugelassenen Kfz dabei nicht einmal bei 0,5 Prozent – und damit unter der Quote der Oldtimer.

Der Aufwärtstrend in Sachen E-Mobilität geht auch an den Kommunen nicht vorbei: Nach Fürstenwalde hat die E.dis AG in diesem Jahr auch für Grünheide (Am Marktplatz, zusätzlich zur Säule am Autohof Freienbrink), Storkow (Schloßstraße) und Erkner (Friedrichstraße) eine E-Ladesäule oder -box eingerichtet und ans Netz angeschlossen; vereinzelt bieten auch Supermärkte, wie Kaufland in Fürstenwalde Nord, und Autohäuser, wie der dortige Nissan-Händler, Stromtankstellen an. Über mangelnde Möglichkeiten, Strom zu tanken, können sich Autofahrer demnach nicht beschweren. Auf eine öffentliche Ladesäule kommen deutschlandweit im Schnitt 4,5 Elektroautos.

An der Erkneraner E-Tanksäule vor dem Rathaus zapft Axel Hundertmark regelmäßig. Der Chef des gleichnamigen Betriebs „Bäder und Heizungen“ fährt auf den Parkplatz vor der Ladesäule und schließt den Tankschlauch an. Dann verriegelt er das Auto. „Ich kann jetzt einfach weggehen, da passiert nichts“, sagt er. Denn der Schließmechanismus gilt auch für die Tankvorrichtung – der Schlauch hängt fest am Auto. Die Kosten für eine Füllung liegen bei 5,95 Euro pro Ladevorgang. Stromlieferant ist E.ON. Seit Inbetriebnahme der Station Mitte Februar, teilt Sprecher Michael Krautzberger mit, erfolgten dort rund 50 Ladungen mit im Durchschnitt zirka zehn Kilowattstunden Strom.

Auch andere Kommunen planen, E-Ladestationen für die Öffentlichkeit einzurichten. In Schöneiche soll das 2019 im Zuge des Parkplatzbaus hinter der ehemaligen Schlosskirche erfolgen. Seit Mai gibt es für Mitarbeiter eine Ladesäule am Rathaus. Mit einem der beiden Elektro-Dienstwagen fährt auch der Bürgermeister. „Wenn ich mal nach Beeskow oder Potsdam muss“, sagt Ralf Steinbrück. Ansonsten fahre er Rad.

Das Amt Odervorland setzt ebenfalls auf Ökologie: Wie Bauamtsleiterin Martina Müller berichtet, sei ab kommendem Jahr eine E-Säule für Autos auf dem neuen P&R-Platz am Briesener Bahnhof geplant. Angeschafft werde eine kombinierte Ladesäule, an der Nutzer sowohl parken als auch Strom laden könnten. Für die Investition in die E-Säule stehen 13 000 Euro im Haushalt bereit. Die Verwaltung sieht es als Test an, würde bei Bedarf auch weitere Säulen anschaffen.