Schöneicherin machtlos gegen Wildschweine

Jan-Henrik Hnida

Schöneiche (MOZ) Als Hilde Führer aus dem Urlaub zurückkam, staunte die 87-Jährige nicht schlecht: Ihre ordentlichen Komposthaufen waren platt, mehrere Stellen auf dem Rasen aufgewühlt – Wildschweine? Die Vermutung bestätigte der Jäger Bernhard Howald. Doch kann er nichts tun. Und das Schlupfloch befindet sich im alten Jägerzaun der Nachbarn.

Für ihr hohes Alter leistet Hilde Führer noch einiges an Arbeit in ihrem großen Garten. Seit 18 Jahren wohnen sie und ihr Mann in der Münchener Straße. „Hier war früher die königliche Heide“, erklärt die Seniorin. Das Grundstück macht mit dem Wohnhaus und der „kleinen“ Gartenfläche von 800 Quadratmetern schon für sich genug Arbeit. Doch dazu kommt noch das angrenzende Gebiet mit 2200 Quadratmetern. „Hier steht das originale Elternhaus von meinem Mann“, sagt Hilde Führer. Sie steht vor dem alten Bau von 1930 – „mit der letzten Freitreppe in Schöneiche.“

Als sie vor ein paar Tagen aus Wiesbaden zurückkam, ging sie nichtsahnend zu einem ihrer vielen Komposthaufen. „Ich bemerkte die Löcher.“ Vielleicht Amseln? Doch noch ein Stück weiter war der Schaden deutlicher: Tief aufgewühlte Löcher im Rasen. Ein anderer Komposthaufen ist ganz platt. „Bei meiner Abfahrt war der einen Meter hoch.“ Sie traut sich nicht in die hintere, dicht bewachsene Ecke des Gartens. „Ich vermute, dass es eine Bache mit vier Frischlingen war“, sagt sie mit Blick auf den alten Jägerzaun der Nachbarn.

Dort ist ein Loch, wo die Wildschweine durchgeschlüpft sein könnten. Schon einige Male wurde die Familie von Nachbarn gesichtet – auch auf dem Sandbelag der Münchener Straße. Zwar sind die Tiere eher nachtaktiv – doch eine Sau mit ihren Schützlingen kann aggressiv werden. Jeden Abend kommen neue Spuren hinzu. „In der Nähe ist der Köpenicker Stadtforst“, sagt die Hobby-Gärtnerin. Dort könnten die Tiere herkommen.

„Ein stabiler Zaun ist wichtig“, rät Bürgermeister Ralf Steinbrück gegen die Eindringlinge. Außerdem sei es Anwohnern verboten, diese mit Gartenabfällen zu füttern, denn wo ein Tier ist, sind meistens noch weitere. Bezüglich des Schutzes kann Hilde Führer nicht mehr tun: Ihr Grundstück ist von einem massiven hüfthohen Holzzaun eingefasst. Jäger dürfen im Ort nicht schießen. Also hofft Hilde Führer, dass sich die Tiere wieder in den Forst zurückziehen.