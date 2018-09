Schärfer als der Koch erlaubt

Ron Radam prüft in seinem Garten die Reife der Chilisorte „Cayenne“. Drei weitere Sorten der scharfen Paprikagewächse gedeihen im Garten der Beeskower Familie. Die Pflanzen gelten als relativ anspruchslos, aber sehr gesund – in Maßen genossen, versteht sich. © Foto: Jörg Kühl

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Mit der Klimaerwärmung gedeiht zunehmend auch tropisches und subtropisches Gemüse in Brandenburg. Chili-Stauden sind inzwischen in vielen Gärten zu finden. Die scharfen Schoten finden in der Küche, aber auch im medizinischen Bereich Anwendung.

Bei Cathrin Zorer sind die leuchtend roten Schoten ergonomisch günstig in einem Hochbeet platziert. Die Beeskowerin kam auf die Idee, das exotische Gewürz-Gemüse anzubauen, weil ihre Tochter Vanessa so gerne indisch isst. Die Pflanze sei anspruchslos, die Anwendungsmöglichkeiten vielfältig: „Ich mache die Kerne raus, dann kann man den Chili zu leckeren Pasten verarbeiten oder er kommt einfach in den Eintopf mit rein“. Nicht nur herzhafte Speisen kann man mit Chili verfeinern, auch Süßes.

Im Beeskower Geschenkladen „Die Ecke“ hat Inhaberin Viola Mruk auch chilihaltige Schokoladen und Granatapfellikör mit Chili im Angebot. Vor etwa fünf Jahren habe sie den „Hype“ beobachtet, Chili in alles Mögliche mitreinzumischen, so die Geschäftsfrau. Alexander Hiller, Sternekoch im Lieberoser Restaurant Zur Darre, empfiehlt als Dessert Schoko-Mousse mit „Piment d’espellette“: ein Pulver, das aus langsam getrocknetem Chili gewonnen wird. „Darüber ein wirklich gutes Olivenöl, und man erhält die perfekte Herren-Schokolade“, so der Gastronom. Unweit der Darre, in der Lieberoser Schlossgärtnerei, kann man die scharfen Früchtchen übrigens beim Wachsen beobachten und natürlich auch im Hofladen erntefrisch erwerben.

Bei Familie Radam gedeihen gleich vier verschiedene Sorten Chili. Helene Radam hat für die Würzpflanze eine richtige Leidenschaft entwickelt, wie die Beeskowerin zugibt. „Chili kommt bei uns fast täglich zum Einsatz.“ Die Beeskowerin züchtet mit ihrem Mann Ron die mittelscharfe Sorte Jalapeño, eine gedrungene, fast beerenförmige Frucht. Zurzeit werden die Cayennes reif.

Auch „Bird’s Eye“, eine sehr scharfe Sorte, kann man schon zum Kochen verwenden. „Bei denen mache ich aber lieber die Kerne raus, sonst würde man es kaum aushalten vor Schärfe!“ Auch die schärfste Chili-Sorte der Welt, die Habañera, hat Helene Radam in einem Topf stehen. Doch derzeit ist noch keine Schote daran zu erkennen. „Vielleicht brauchen die es dann doch etwas wärmer als hier“, mutmaßt die Chili-Kennerin. Ihr Lieblings-Essen mit der scharfen Schote ist „Teufels-Hähnchen“: Der Name sagt alles.

Dass Chili auf die Schleimhäute anregend, um es vorsichtig zu formulieren, wirkt, macht sich auch die Pharmazeutik zunutze. Laut der Beeskower Apothekerin Verena Fischer von der Spree-Apotheke ist neben reichlich Vitamin C der Wirkstoff Capsaicin in der Schote enthalten. Dieser reize die selben Chemo-Rezeptoren von Haut und Schleimhäuten, die für die Schmerzmeldung „heiß“ und „scharf“ zuständig sind. Deshalb spreche man bei Chili-Schärfe oft auch von „Brennen“.

Inzwischen hat der Wirkstoff auch in medizinische Präparate Einzug gehalten. So gebe es Halstabletten, die mit Hilfe des Capsaicin im Rachen durchblutungsfördernd und desinfizierend wirken. Die durchblutungsfördernde Wirkung des Stoffes mache man sich auch in Wärmepflastern zunutze.

Die Schärfe der Chilisorten wird in der Einheit „Scoville“, die der Pharmakologe Wilbur L. Scoville 1912 eingeführt hatte, gemessen und angegeben. Auf der Schärfeskala erreicht die schärfste Art 1,6 Millionen Scoville. Zum Vergleich: Pfefferspray hat zwei Millionen. Der Ursprung der auch „Arzneipaprika“ genannten Pflanze liegt in Mittel- und Südamerika. Die Spanier brachten die ersten Pflanzen in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts nach Europa. Daher die Gewürzbezeichnung „Piment d’espellette“ („Spanischer Pfeffer“).