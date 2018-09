Oderberger öffnen ihre Höfe

Historischer Platz: Hier in der alten Seilerei in der Angermünder Straße wurde das Handwerk bis in die 1970er-Jahre durch Fritz Dossmann ausgeübt. Heute hat Künstlerin Johanna Martin (r.) hier ihr Refugium. Heike Zillmann (l.) wird mit den „Findlingen“ am Wochenende singen und Sagen erzählen. © Foto: Julia Lehmann/MOZ

Julia Lehmann

Oderberg (MOZ) Mal einen Blick in Nachbars Hof ergattern, am Wochenende wird das zum Programm erklärt. 16 Oderberger Höfe werden an diesem Sonnabend und Sonntag geöffnet und mit Leben gefüllt. Eine Aktion des Vereins Kulturlinien, die einen Dialog entstehen lassen will.

Die Idee ist eigentlich einer völlig Fremden zu verdanken. Das wäre doch was, sagte die Frau, die Höfe in Oderberg zugänglich zu machen. Da war Bildhauerin Johanna Martin gerade mit ein paar Leuten in der Angermünder Straße 64 damit beschäftigt, ein Tor zu tauschen. Die Geburtsstunde der offenen Höfe.

An diesem Wochenende öffnen nun 16 Hof- und Grundstücksbesitzer in Oderberg in der Zeit von 11 bis 17 Uhr plus Abendveranstaltungen ihre Türen für alle Neugierigen, die sich schon immer gefragt haben, was sich dahinter verbirgt. Mit dabei sind das Naturfreundehaus Eisguste, der Frisör von Sabine Müller, das Fachwerkhaus von Claudia Meinberg und viele mehr. Gezeigt werden die Höfe selbst. Darüber hinaus ist ein Programm aus Kunst, Musik, Führungen, Leckereien und Handwerk vorbereitet worden. Organisiert hat das Ganze der Verein Kulturlinien, dem Johanna Martin vorsitzt. Die Bildhauerin ist selbst vor ein paar Jahren zugezogen, arbeitet und lebt seither in der alten Seilerei. Auch sie wird ihr Atelier öffnen.

Interessant wird es im Gewölbekeller der einstigen Werkstatt. Dort hat Johanna Martin erhaltene Werkzeuge aufgebahrt, zeigt Fotos und einen Film zum Seilereihandwerk in der Stadt. Darüber wurde bis in die 1970er-Jahre gearbeitet. Martin hat den Dachboden mit den großen, dunklen Holzdecken und -böden hergerichtet. „Die Findlinge“ werden hier drei Konzerte über das Wochenende verteilt geben. Die Gesangsgruppe bringt alte deutsche Lieder näher.

Nur ein paar Schritte weiter die Angermünder Straße hoch haben Künstler dem leer stehenden Pfarrhaus Leben eingehaucht. „Als wir die Räume gesehen haben, dachten wir, hier müsste eine schöne Ausstellung rein“, sagt Johanna Martin. Gesagt, getan. Über zwei Etagen und sogar im Treppenhaus haben sich fünf Künstler eingerichtet. Eine von ihnen ist die Eberswalderin Gudrun Sailer. „Oderberg ist so schön, aber abgehängt“, sagt sie. Es brauche positive Erlebnisse, um es auf den richtigen Weg zu bringen. Sie hat Plastiken und Malereien mitgebracht. Darunter die Plastik eines jungen Mannes in der Adoleszenz. „Er weiß noch nicht genau, wohin er geht. Ähnlich wie Oderberg“, sagt Gudrun Sailer.

Und Künstler, ergänzt Johanna Martin, können dabei eine Hilfe sein. Sie seien Pioniere, halten sich immer dort auf, wo niemand hin will. Folglich verändern sich diese Orte und werden zu begehrten Lebensräumen. Johanna Martin nennt populäre Beispiele wie Berlin-Prenzlauer Berg oder gar New York. Ob Oderberg das auch kann, eine Stadt, die viel war, aber nie ist?

Schräg gegenüber in der alten Apotheke hat Antiquar Lutz Uwe Diebel sein Reich. Er lässt gerade seinen Hinterhof zu einem gemütlichen Biergarten aufblühen. Am Wochenende will er seine Brauerei „Haselbräu“ eröffnen. Sonnabend ab 17 Uhr ist für Gäste geöffnet. André Ohren wird dazu seine spanische Gitarre spielen.

Auf der anderen Seite des Kanals in der Hermann-Seidel-Straße haben Andreas Armlich und Marc Diavolo im Barrik Stage Haus Arbeit und Leben miteinander verbunden. Hinter dem eisernen Tor wartet ein außergewöhnlicher Garten. Die Eventveranstalter touren nicht nur mit einem bunten Bühnenprogramm durch das Land. Sie vermieten ihren Hof auch für Veranstaltungen aller Art. Ob im Kaminzimmer mit jahreszeitlich wechselndem Dekor, draußen unter Sonnensegeln mit asiatischem Flair oder in der Gesellschaft von Mini-Schafen und Enten. 20 Uhr gibt es eine Show mit den Barrik Stage Dancers.

Es geht um den Dialog verschiedener Menschen, sagt Johanna Martin. Den Startschuss möchte sie mit diesem Wochenende setzen. Durch die Sperrung der L 29 ist die Anreise über Parsteinsee oder Bad Freienwalde nötig. Bis zur Eisguste ist die Anfahrt frei.

Programm mit allen Vorstellungen: www.kulturlinien.de