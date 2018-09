Freiwillig in den Jugendknast

Frauke Adesiyan, MOZ

Frankfurt (Oder) Mit seinem Besuch bei der Caritas wollte Justizminister Stefan Ludwig am Freitagnachmittag zeigen, wie wichtig ihm das Projekt „Ehrenamtliche im Strafvollzug“ ist. „Sie leisten hier eine Arbeit, die wir staatlicherseits nicht leisten können“, sagte er in Richtung von Ingelore und Wolfgang Thamm, die seit einem Jahr ehrenamtlich Gefangenen in der JVA Wriezen besuchen.

Was er für die Koordinatorin Solveig Kauczynski vom Freiwilligendiesnt der Caritas im Gepäck hatte, war allerdings nur der Förderbescheid für ein weiteres halbes Jahr. „Wir haben keinen Grund, die Förderung einzustellen“, stellte er klar. Eine schriftliche Zusage für die Fortführung könne er aber erst nach genehmigtem Landeshaushalt geben.

Derzeit arbeiten zehn von Frankfurt aus koordinierte Ehrenamtler in dem Gefängnis in Wriezen. Ingelore und Wolfgang Thamm waren bis vor kurzem alle 14 Tage zu Besuch bei einem jungen Mann, „der nach dem Realschulabschluss die Füße nicht auf den Boden bekommen hat“, wie es Thamm beschreibt. Er wurde inzwischen entlassen, in den nächsten Tagen treffen die Eheleute ihre neuen „Schützling“. Ihr Ziel sei es, den Inhaftierten „Ruhe und einen Halt in ihr Leben zu bringen“. (yan)