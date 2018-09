Spurensuche nach Dietmar Romberg

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) „Wer war Dietmar Romberg?“ hat Mechthild Tschierschky jüngst auf ihrer Tafel vor dem Friedenshaus in Fürstenberg gefragt. Während die 79-jährige Friedensaktivistin normalerweise auf fast alles eine Antwort hat, ist sie diesmal komplett ratlos.

Doch was steckt hinter der Frage? Mechthild Tschierschky hat im Garten des Friedenshauses, das zwischen Wallstraße und Frankfurter Straße liegt, einen Grabstein gefunden. Nein, eigentlich, war es ihr Kollege. Er hat das Stück Geschichte ausgegraben. „In unserem Wallgarten, da haben wir die rote Mauer“, erzählt die Friedenshausgründerin. „Das ist ein Rest von einem Bauwerk. Ich habe zu meinem Kollegen gesagt, dass wir die Steine dort ja wegnehmen könnten, weil wir sie nicht brauchen.“ Und dann hat er sich an die Arbeit gemacht. „Plötzlich war da diese Grabplatte, die zunächst aussah wie eine Bodenfliese.“ Doch als er sie umgedreht hat, war schnell klar, dass es sich um einen Grabstein handelt.

„Geliebt und unvergessen – Dietmar Romberg“ so lautet die Gravur. Eine Jahreszahl gibt es nicht. „Ich habe keine Ahnung, wie der Grabstein hier auf das Grundstück gekommen ist“, wundert sich Mechthild Tschierschky. Sie selbst habe das Gehöft seit dem vorigen Jahrtausend. „Ich möchte gern wissen, warum der Stein hier liegt, ich möchte erfahren, wer Dietmar Romberg ist.“ Fragen über Fragen.

Mechthild Tschierschky hat sich bereits an die Stadtverwaltung gewandt und von dem Fund berichtet. Nun hofft sie, dass vielleicht die Friedhofsverwaltung helfen kann. „Die haben doch alte Bücher und Unterlagen“, sagt sie. Und natürlich könnte es auch sein, dass irgendjemand aus Fürstenberg einen Dietmar Romberg in der Familie hatte oder zumindest den Namen kennt. Mechthild Tschierschky ist für jeden Hinweis dankbar.

Die Frage nach Dietmar Romberg ist nicht die einzige, die im Raum steht. Denn was passiert überhaupt mit Grabsteinen, wenn die Liegezeit eines Grabes abgelaufen ist? Diese gravierten Steine symbolisieren schließlich so etwas wie Ewigkeit, werden einem Menschen dauerhaft zugeordnet. Doch nicht selten landen die Erinnerungen am Ende als Schotter im Autobahnbau, werden für Trockenmauern oder zur Uferbefestigung genutzt. Auch für Wege in Parkanlagen ist eine Nutzung nicht ausgeschlossen, natürlich mit der Inschrift nach unten.(ja)

Wenn Sie Hinweise zu Dietmar Romberg haben, melden Sie sich bitte unter eisenhuettenstadt-red@moz.de oder unter Tel. 03364 403850