Schorfheider Jugend lädt zum Kletterabenteuer

Susan Hasse

Groß Schönebeck (MOZ) Die Gemeinde Schorfheide war in diesem Jahr Gastgeber des deutsch-polnischen Jugendtreffens. Drawsko Pomorskie - Mielno - Korschenbroich - Schorfheide lautet der Viertakt des Treffens. Aus diesen Städten waren die 51 Jugendlichen angereist. Während die Korschenbroicher zehn Stunden brauchten, waren die polnischen Gäste schon mit dreistündiger Kurzstrecke in die Schorfheide gereist.

Das Jugendtreffen hat bereits lange Tradition: Seit 2010 treffen sich die Jugendlichen aus den vier Orten. In diesem Jahr war erstmals die Gemeinde Schorfheide Gastgeber und Finanzier, in den Jahren zuvor wurde das Projekt gefördert. Bürgermeister Uwe Schoknecht begrüßte am Donnerstagabend die Jugendlichen zwischen 13 und 15, die sich in der EJB einquartiert haben. Am Freitag ging es dann in den Kletterwald Schorfheide. Hier konnten sich die Jugendlichen beim Klettern und Abseilen ausprobieren. „Sprachbarrieren gibt es nicht“, so Sandra Wohlert, die das Projekt vonseiten der Gemeinde betreut. Das Eis sei bereits am ersten Abend gebrochen. „Die Kommunikation klappt prima“, findet Ola aus Mielno. Zumeist wird englisch geredet, wenn die Worte fehlen, funktioniert auch Zeichensprache. Für die jungen Leute ist es ein großes Abenteuer: Viele sind zum ersten Mal in der Schorfheide. Justin Peters aus Korschenbroich, der sich besonders für Geschichte interessiert, findet es spannend, im Osten Deutschlands zu sein. Auch mit Polen hatten viele bislang keinen direkten Kontakt. „Ich kann die Vorurteile gegen Polen auf keinen Fall bestätigen“, meint etwa Justin Koch. Die seien doch voll cool. Das fanden im Gegenzug auch die polnischen Jugendlichen. „Es ist toll hier zu sein“, sind sich Ola und Anna aus Mielno einig. Selbst die Jungs seien wirklich nett, geben sie schmunzelnd zu. Was die jungen Menschen eint, seien die gleichen Vorlieben und Abneigungen, stellen alle bald fest.

Am Sonnabend finden im Schloss in Lichterfelde noch vier Musik-Workshops statt. So etwa ein Beat-Workshop, bei dem ein selbst komponierter Text gerapt werden soll. Beim Rockband-Workshop können die Jugendlichen verschiedene Instrumente ausprobieren oder in der Tanzgruppe Choreographien einstudieren. Wer mit Musik nichts am Hut hat, übernimmt die Foto-Dokumentation des Ganzen.

Geht es nach dem Willen der Jugendlichen, trifft man sich im kommenden Jahr wieder. Das hofft auch der Bürgermeister. Anouk aus Korschenbroich war bereits 2017 beim Treffen dabei und hat seither Kontakt zu den neuen Freunden gehalten. Am Sonntag werden Tränen fließen, das weiß sie schon jetzt.