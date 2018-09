Für Verstand und Gefühl zugleich

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Das Festival „Film ohne Grenzen“ auf dem Eibenhof in Bad Saarow ist in vollem Gange. Noch bis Sonntag gibt es Vorführungen und auch Talk-Runden. Bei der Eröffnung am Donnerstagabend stand Ehrengast Wolfgang Kohlhaase im Mittelpunkt.

Als er schließlich selber die Bühne betrat um zum Publikum zu sprechen, erhob sich dieses geschlossen von seinen Plätzen: Wolfgang Kohlhaase war zum Auftakt des Festivals der Mann des Abends. Er wurde zwar nicht geehrt – derartiges ist im Konzept der Veranstaltung nicht vorgesehen – firmierte aber als Ehrengast, auf den eine Laudatio gehalten wurde.

Ralf Schenk, Vorstand der Defa-Stiftung, übernahm diese Aufgabe. „Wolfgang Kohlhaases Filme sind nicht aus der Zeit gefallen. Sie bleiben als Diskussionsangebot und sind erstaunlich gegenwärtig“, urteilte Schenk über das Lebenswerk des mittlerweile 87 Jahre alten Regisseurs und Drehbuchautors, der in Neu Reichenwalde lebt. „Er schreibt mit dem Kopf und mit dem Herzen, er spricht Verstand und Gefühl gleichermaßen an.“

Überzeugen konnte sich das Publikum davon, als anschließend als erster Festival-Beitrag Kohlhaases „Sommer vorm Balkon“ lief. Der Autor nannte seine Dreiecksgeschichte eine „Preisung der Monogamie“. Warum? „Die Monogamie kann nur siegen, wenn sie in Versuchung gerät.“ Kohlhaase referierte auch, warum er in seinen Drehbüchern meist Alltagsgeschichten aufgegriffen habe. „Ich wollte auf der Leinwand die Leute zeigen, die vor der Leinwand sitzen“, sagte er. Am Freitag ging es in der Kulturscheune auf dem Eibenhof weiter mit der Kohlhaase-Hommage. „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ und „Whiskey mit Wodka“ standen auf dem Spielplan. Am Sonnabend ist der Ehrengast noch einmal persönlich in Bad Saarow zu erleben. Ab 16.30 Uhr unterhält er sich auf dem Podium mit einem anderen Großen der deutschen Filmbranche – Regisseur Volker Schlöndorff.

Offiziell eröffnet worden war das Festival am Donnerstagabend von Landrat Rolf Lindemann. Er nannte die Veranstaltung eine „veritable kulturelle Bereicherung nicht nur für Bad Saarow, sondern für die ganze Region“. Das Konzept des Festivals sei eine wohltuende Botschaft in einer Zeit, in der eine geschichtsvergessene politische Elite sich damit brüstet, Mauern und Zäune zu errichten.

Am Sonnabend und Sonntag werden insgesamt elf weitere Filme gezeigt, sie kommen aus Israel, Kenia, Peru, Syrien und anderen Ländern. Am Sonntag, ab 15 Uhr, gibt es wieder die traditionelle Talkrunde mit Fernsehmoderatorin Barbara Schöneberger. Mit Co-Moderator Gero von Boehm unterhält sie sich mit Grünen-Spitzenpolitiker Cem Özdemir, den Schauspielern Ulrich Matthes und Charly Hübner sowie der Leiterin des Programmbereichs „Doku und Fiktion“ im rbb, Martina Zöllner, über das Thema „Anstand“.

Programmdetails und Ticket-Infos: www.filmohnegrenzen.de