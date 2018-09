Global Player im Westhavelland

Simone Weber

Rhinow „Vom Wahlkreis 56 in die Welt – Global Player aus der Region”, lautete das Motto der diesjährigen Tour des CDU-Bundestagsabgeordneten Sebastian Steinecke. Im Westhavelland besuchte er, gemeinsam mit dem Rhinower Amtsausschussmitglied Guido Quadfasel, die Firma Alfred Rexroth Metallverarbeitung GmbH.

Mit 90 Mitarbeitern produziert die Rhinower Firma vor allem als Zulieferer für andere Firmen. So liefert die die Rexroth Metallverarbeitung GmbH in Staaten wie die Tschechei und China. Abnehmer sind große Firmen wie Siemens. „Für die Siemens-Energie-Sparte liefern wir seit 2007 Blechteile für Schalter und Schaltanlagen und sind damit europaweit der größte Zulieferer für Siemens und in der Welt der drittgrößte. Zu den weiteren großen Firmen gehört die Firma Thales, die Signaltechnik produziert”, so Geschäftsführerin Kathrin Bleks stolz. „ Aber auch der Schlosser um die Ecke kann zu uns kommen, und Einzelteile bestellen.”

Grundsätzlich kämpft die Firma mit Schwierigkeiten des ländlichen Raums. Zwar punktet dieser mit Vorzügen der Wohnqualität. Aber er hat auch infrastrukturelle Nachteile, vor allem qualifizierte Arbeitskräfte in der Region zu halten. „Unsere Firma hat für dieses Lehrjahr keinen Azubi gefunden”, so die Geschäftsführerin weiter. „Ein anderes Problem ist die digitale Infrastruktur. Ende September wird unser ISDN-Anschluss gekündigt. Doch einen DSL-Anschluss bekommen wir hier nicht.”

Bei allem Hightech werden Schweißarbeiten noch in qualitativer Handarbeit ausgeführt, stellte Steinecke während des Betriebsrundgangs fest. Im Rahmen einer neuen Produktlinie entwickelte die Rexroth, in Kooperation mit Studenten der Universität Potsdam erstmals eine eigen entwickelte Produktlinie für den Outdoor-Living-Bereich. So entstanden Gartenmöbel, Grill- und Feuerschalen und Gartenteiler aus pulver-beschichtetem Edelstahl. Ab September werden diese Produkte unter dem Markennamen „RexGarden” online vertrieben.

„Das ist kein Zustand für eine Firma, die so mit dem Weltmarkt vernetzt ist”, nahm Sebastian Steinecke vom Unternehmensbesuch das wichtige Problem der digitalen Infrastruktur für die Firma mit und will sich für eine Verbesserung einsetzen. „Die neue Produktionslinie für den Outdoor-Living-Bereich ist interessant.”

Die Alfred Rexroth GmbH produziert bereits mit Einführung der Marktwirtschaft seit Anfang der 90er Jahre in Rhinow. Als Industriestandort hat das Firmengelände aber schon eine längere Tradition. Otto Leh hatte hier früher eine Metallverarbeitungsfirma, die Töpfe und Emailgeschirr produzierte. Nach 1945 wurde die Firma ein Zweigbetrieb des VEB Ofen- und Herdbau Rathenow.