Spurensuche statt Parken

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die brachliegende Fläche vor Bliemel – an der Mühlengasse/Kietzer Gasse/Am Graben – nutzten bislang viele Autofahrer gerne zum Parken. Dass der Platz in verschiedenen Perioden stark bebaut war, war bis vor kurzem nicht zu sehen. Davon waren auch Anke Herrmann und Ron Treppe von der Firma Archäologische Baubegleitende Untersuchungen (ABBU) aus Cottbus überrascht, die dort seit Montag archäologische Voruntersuchungen vornehmen. Die jüngsten Bauten, deren Spuren sie freigelegt haben, wurden in der 1960-er Jahren abgerissen. Entstanden waren sie im 19. Jahrhundert. Ein Feldsteinstreifen deutet auf Bauten aus dem 17. und 18. Jahrhundert hin. Langsam arbeiten sie sich zu den Spuren des Mittelalters vor.

„Die Untersuchung wird als sogenannte Baggerschnittsondage ausgeführt“, informiert Vera Kubler von der Stadtverwaltung. Der Bereich wird bis etwa zwei Meter unter der Geländeoberkante 50 Meter auf Nord-Süd-Länge und 40 Meter auf Ost-West-Länge zum Beispiel auf Holzkonstruktionen und Mauern untersucht. Das historische Geländerelief und die Schichtenbildung sollen somit abgebildet werden. Neben ABBU beteiligt und für den Tiefbau zuständig ist die Frankfurter Firma Buchwald.

Hintergrund ist, dass die Stadt als Eigentümerin der Fläche diese wieder bebauen will. Die Voruntersuchungen dienen dazu, notwendige archäologische Maßnahmen im Fall einer Bebauung zu treffen. Es geht etwa darum, ob mit oder ohne Kellergeschoss, mit oder ohne Tiefgarage gebaut werden kann, und ob vorhandene Keller- oder Mauerreste entfernt werden dürfen.

Die Dauer der Arbeiten ist abhängig von den Funden, geplant wird derzeit bis Ende Oktober. Nach Abschluss der Arbeiten werden die vorhandenen Gräben wieder verfüllt und der Parkplatz bis zu einer Vermarktung und Bebauung der Flächen wieder freigegeben. Bei einer Bebauung stehen diese Stellflächen dann nicht mehr zur Verfügung. Baudezernent Jörg Gleisenstein sprach kürzlich davon, dass auf dem Areal Wohnungen entstehen sollen, es bereits einen Kaufinteressenten gebe.(sam)