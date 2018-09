Ausstellung wirbt für Bewegung im Alter

Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Im Rahmen der Gesundheitstage ist am Freitag die Bürgerausstellung „Bewegt und mobil älter werden“ eröffnet worden. Für die Wanderausstellung vom gleichnamigen Bündnis in Brandenburg ist es die mittlerweile 33. Station, wie Holger Kilian vom Verein Gesundheit Berlin-Brandenburg bei der Eröffnung erklärte.

Die Schau wirbt auf gut einem Dutzend Tafeln für Mobilität und Bewegung im Alter. Und will die Ehrenamtler, die hinter vielen Angeboten stecken, stärker in den Blick rücken und würdigen, ergänzte Kilian. Nicht alles sei Sport, auch Tanz und Gärtnern werden vorgestellt. Und Erfahrungen, Einstellungen, Ziele und Motive seien in den Worten derer aufbereitet, die in den Gruppen aktiv sind, hob er hervor. Auf der Internetseite des Vereins gebe es noch viele weitere.

Auch in Rüdersdorf gebe es „unglaublich viele Beispiele“, sagte Bürgermeister André Schaller. Eines davon, Sport mit der Wohnungsgenossenschaft, wird auf einer Tafel vorgestellt. Darüber hinaus das Breitensportprojekt des Kreissportbundes. Es gehe darum, sich zu engagieren, einzubringen, sich nicht zu Hause zu verstecken, sondern in der Gemeinschaft aktiv zu sein, so Schaller.

Gerade der Austausch, die soziale Komponente, war auch Amtsarzt Steffen Hampel wichtig. Jeder könne selbst dazu beitragen, bei guter Gesundheit älter zu werden. Als ein Beispiel nannte er das inzwischen in ganz Märkisch-Oderland etablierte Projekt Sturzprävention mit dem Kreissportbund. Tanz sei ebenfalls gut für Körper, Geist und Seele, so seine Erfahrung.

Antje Kircheis, Vorsitzende des Seniorenbeirats der Gemeinde, hält Bewegung für „das A und O in unserem Alter“. In ihrem Haus am Kalkgraben werde jeden Tag Sport angeboten, mittwochs Sturzprävention. Aus ihrer Sicht sei Rüdersdorf eine sportfreudige Gemeinde, aber auch die Gemeinschaft, zum Beispiel die Unterhaltung beim Spazierengehen, spiele eine wichtige Rolle. Der Rollator sei für die älteren Bürger „das beste Gerät“, denn er ermögliche Bewegung und Pausen. Er passe aber bislang nicht in jede Tram und jeden Bus, monierte sie. Und die Treppen im Rathaus seien für viele aus ihrem Haus ein unüberwindliches Hindernis. Für die Straßenbahn ist mit den neuen Zügen aus Finnland Abhilfe in Aussicht, für das Rathaus Barrierefreiheit eine „Zukunftsaufgabe“, bekannte Schaller.

Die Ausstellung ist bis zum 31. Oktober zu den Rathausöffnungszeiten zu sehen.(ufo)