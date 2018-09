Operettenzauber in der Kirche Spaatz

Manuela Bohm

Spaatz (MOZ) Das ehrwürdige Gotteshaus in Spaatz wird erstmals bei den Havelländischen Musikfestspielen bespielt. Beschwingte Operettenmelodien werden präsentiert von Sonja Walter.

Den Havelländischen Musikfestspielen ist es in der Vergangenheit immer wieder gelungen, reizvolle Spielorte in der Region zu entdecken und in ihr Programmportfolio aufzunehmen. Mit der Dorfkirche Spaatz kommt nun erstmalig ein außergewöhnliches historisches Bauwerk dazu, dass als älteste Feldsteinkirche der Region gilt und das als „offene Kirche“ bereits von Gästen aus aller Welt besucht wurde.

Eine leidenschaftliche Liebeserklärung an die so genannte „kleine Oper“ steht am 16. September in Spaatz auf dem Programm: „Ich bin verliebt“, „Lippen schweigen“, „Höre ich Zigeunergeigen“ sowie die unverwüstlichen Gassenhauer aus Paul Linckes „Frau Luna“ wie „Schenk mir doch ein kleines bisschen Liebe“, „O Theophil“ uvm. verraten das zeitlose Erfolgsrezept der Operette: Charme und Humor – verpackt in wunderbaren Melodien.

Die Berliner Sängerin und Schauspielerin Sonja Walter nimmt ihr Publikum mit auf eine beschwingte Reise. Dabei wird sie temperamentvoll am Piano von Christina Hanke-Bleidorn begleitet. Mit ihrem breitgefächerten Repertoire aus Oper, Operette, Kunstlied, Kirchenmusik, Musical, Chanson und Pop gestaltet Sonja Walter seit vielen Jahren abwechslungsreiche Bühnenprogramme und singt und spielt sich mit ihrer berührenden Stimme und lebendigen Darstellung in die Herzen ihres begeisterten Publikums.

Die Karten für das Konzert sind für 14 Euro im Vorverkauf (16 Euro an der Abendkasse) unter Tel. 033237 85963 und im Onlineshop der Musikfestspiele unter www.havellaendische-musikfestspiele.de erhältlich.