Ortsumgehung wieder in der Diskussion

Roland Becker

Nieder Neuendorf (MOZ) Das Projekt der ortsnahen Umgehung von Nieder Neuendorf schien längst begraben zu sein. Jetzt steht es kurz davor, eine Wiederauferstehung zu erleben. Das deutet sich in der Diskussion um den Lärmaktionsplan an.

Petra Kirrbach hat genau gerechnet: „Von 23 Bürgern, die sich schriftlich zum Lärmaktionsplan geäußert haben, betrafen 19 Forderungen die nach einer Ortsumgehung von Nieder Neuendorf, 16 davon wollen die ortsnahe Umgehung.“ Die gerade erst fürs Bürgerbündnis ins Parlament nachgerückte Abgeordnete stellte im Bauausschuss am Donnerstag eine deutliche Forderung: „Darüber können wir nicht hinwegsehen.“

Auch Kirrbach ist klar, dass Planung und Bau der Umgehungsstraße keine Aufnahme in den Lärmaktionsplan finden werden. Dem steht ein Beschluss vom Oktober 2014 entgegen. Damals wurde mit rot-grüner Mehrheit beschlossen, dass die ortsnahe Umgehung „keine prioritäre Maßnahme mehr darstellt“, vom Land nicht mehr verfolgt wird und daher als Verkehrsfläche aus dem Flächennutzungsplan (FNP) zu streichen ist. Die Opposition scheiterte damals mit dem Antrag, der Änderung des FNP eine Bürgerbefragung vorzuschalten.

Vier Jahre herrschte Ruhe. Und zwar Ruhe in beiden Richtungen. Zwar wurde kein Schritt in Richtung Ortsumgehung unternommen. Andererseits sind die Grünen, die mit dem Verzicht auf die Ortsumgehung 2014 in den Kommunalwahlkampf gezogen waren, auch keinen Schritt vorangekommen, den FNP so zu ändern, dass der Bau der Straße unmöglich ist, weil die dortige Verkehrsfläche entwidmet wurde. Dabei beinhaltet der rot-grüne Koalitionsvertrag genau diese Kernforderung der Grünen: „Der FNP muss fortgeschrieben werden. Diese Fortschreibung soll noch 2014 veranlasst werden. Ein Ziel der Koalition ist es, dabei die Ortsumgehung Nieder Neuendorf aus dem FNP zu streichen.“

Die in Nieder Neuendorf wohnende grüne Fraktionsvorsitzende Petra Röthke-Habeck sieht kaum Hoffnung, bis zum Ende der Legislaturperiode im Mai 2019 der Ortsumgehung im FNP den Garaus machen zu können. „Bisher konnte ich dafür keine Mehrheit erkennen“, fügt sie hinzu. Die SPD war bisher nicht zu bewegen, die nötige Änderung im FNP zu unterstützen. Die Chancen, das bis Mai 2019 zu ändern, seien gering.

Derweil wittern die Verfechter der Umgehung Morgenluft. „Wir werden das Thema wieder aufnehmen“, sagt Hans-Hermann Rönnecke, Fraktionsvorsitzender des Bürgerbündnisses. Wann und wie das geschieht, dazu befinde man sich in Gesprächen mit CDU und Linker. Spätestens im Wahlkampf – am 26. Mai 2019 wird das Stadtparlament neu gewählt – werden die Emotionen diesbezüglich hochkochen. Rönnecke kündigt bereits an, die Umgehungsstraße zu einem Wahlkampfthema zu erheben.

Nieder Neuendorf ist eine Hochburg der Grünen. Doch ob die mit dem Verzicht auf die Umgehung erneut punkten können, scheint fraglich. Laut Röthke-Habeck hatten damals 1 500 Nieder Neuendorfer gegen die Ortsumgehung unterschrieben. Seither dürfte die Zahl der Befürworter gestiegen sein. Direkt an der stark befahrenen Dorfstraße ist ein neues Wohngebiet entstanden. Hinzu kommt, dass die Straße in Spandau nicht ewig für den Lkw-Verkehr gesperrt bleibt. Und dann würde der Lärmpegel erheblich steigen.

Mit dem erwarteten Einzug der AfD ins Stadtparlament könnten sich am 26. Mai 2019 die Mehrheiten grundsätzlich ändern. Auch die hinsichtlich der Umgehungsstraße.