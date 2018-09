Arbeitsbedingungen zeigt Defizite auf

Hajo Zenker

Berlin (MOZ) Einen „Teufelskreis aus schlechten Arbeitsbedingungen, fehlenden Fachkräften und steigender Belastung“ beklagt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in der Pflege. Laut einer am Freitag vorgestellten repräsentativen Befragung zu den Arbeitsbedingungen in der Alten- und Krankenpflege klagen viele Mitarbeiter über Zeitdruck und überbordende Arbeitsanforderungen. So liege der Anteil der Krankenpflegerinnen und -pfleger, die sich bei der Arbeit oft gehetzt fühlen, bei 80 Prozent – im Schnitt aller Berufsgruppen seien es dagegen nur 55 Prozent.

Deshalb könne sich nur ein Fünftel der Pflegekräfte vorstellen, bis zur Rente diese Tätigkeit weiter auszuüben. Über alle Berufsgruppen hinweg meint dagegen jeder zweite Deutsche, im Job bis an das Ende des Arbeitslebens bleiben zu können.

DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach verwies „angesichts der alarmierenden Ergebnisse“ darauf, dass Deutschland in Zukunft noch viel mehr Fachkräfte in der Pflege brauche. Deshalb müssten die Arbeitsbedingungen schnell und umfassend verbessert werden. „Professionelle und hoch motivierte Beschäftigte dürfen nicht länger unter solchen Arbeitsdruck gesetzt werden. Das treibt sie in die Selbstausbeutung und schreckt Berufseinsteiger ab.“

Aber auch die Bezahlung müsse besser werden. Der Umfrage zufolge halten 73 Prozent des Pflegepersonals ihre Entlohnung angesichts der erbrachten Leistung nicht für angemessen. Die Gewerkschaften fordern deshalb einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag für die gesamte Branche. In diesen sollten auch die kirchlichen Wohlfahrtsverbände als besonders große Akteure im Pflegebereich mit eingebunden werden, sagte das für Pflege zuständige Ver.di-Vorstandsmitglied Sylvia Bühler. Aber auch die weltlichen Wohlfahrtsverbände und private Pflegeanbieter sollten sich an einem solchen Tarifvertrag beteiligen.

Einen Flächentarifvertrag in der Pflege strebt auch die Bundesregierung an. Das allerdings wollen die Arbeitgeber nicht. Für Thomas Greiner, Präsident des Arbeitgeberverbandes Pflege, wäre der rechtlich überaus problematisch und würde die Kosten für viele Heimbewohner deutlich erhöhen. Der Arbeitgeberverbandspräsident des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste, Rainer Brüderle, warnte am Freitag sogar vor einer „Zwangskollektivierung“ über allgemeinverbindliche Tarifverträge.