Gefährliche Ignoranz und Unwissenheit

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Schon seit geraumer Zeit herrscht bei den allen Bewohnern des Eisenhüttenstädter Tiergeheges – außer bei den Ziegen – absolutes Fütterungsverbot. Da sich jedoch nicht alle Besucher daran halten, wird das Leben der Tiere gefährdet.

„Wenn es so weitergeht, füttern uns die Besucher tatsächlich noch ein Tier tot.“ Vivien Schmiede, die Leiterin den Tiergeheges, klingt ein wenig verzweifelt. „Ich weiß, viele meinen es nur gut, wenn sie den Tieren eine Möhre oder einen Apfel geben. Aber wir haben nicht umsonst Schilder aufgehängt, dass Füttern verboten ist.“ Immer wieder beobachten sie und ihre Mitarbeiter, dass Tiergehege-Besucher nicht widerstehen können und den Tieren ein vermeintliches Leckerli ins Gehege halten.

Vor ein paar Jahren war das Füttern durch Besucher tatsächlich noch gang und gäbe. Sogar kleine Weizenpellets-Behälters standen beispielsweise am Pony- und Eselgehege. Die gibt es mittlerweile nur noch bei den Ziegen am Streichelzoo. Woanders hat Vivien Schmiede nach ihrem Start im Tiergehege veranlasst, dass sie abgebaut werden. Denn ziemlich schnell stand fest: Ponys und auch Esel leiden an der Stoffwechselstörung Hufrehe, durch die sich die Hufe entzünden. Die Krankheit entsteht durch falsches Füttern und ist nicht heilbar. Damit die Tiere nicht allzu sehr leiden, bekommen sie bei neuerlichen Schüben Medikamente. Und sie wurden auf Diät gesetzt. „Für unsere Esel und Ponys gibt es nur noch Heu, Wasser und Heupellets. Auch die Rationen wurden verkleinert. Dafür wurden extra Futternetze angeschafft, die zu festen Zeiten mit Heu gefüllt werden. Und ja, die Esel haben erfolgreich Gewicht verloren, was wiederum die Hufe entlastet.

Aber auch die Wildschweine sind in Gefahr. Manche schmeißen Eicheln in ihr Gehege. Prinzipiell nicht schlimm. In Zeiten der Schweinepest jedoch eine sehr schlechte Idee. Denn wenn den Waldfrüchten die Erreger der Tierseuche anhaften und die Wildscheine sich anstecken, müssen alle getötet werden. Deshalb obliegt auch die Fütterung der Schwarzkittel nur den Mitarbeitern des Tiergeheges. „Viele wissen das einfach nicht. Wenn wir es ihnen erklären, verstehen sie es“, sagt Vivien Schmiede.

Es gibt aber auch Menschen, die denken einfach gar nicht nach. Da wird schon mal schimmliges Brot mitgebracht und verfüttert. Schimmelpilze produzieren allerdings giftige Stoffwechselprodukte, die sogenannten Mykotoxine. Und die können Menschen und Tieren gefährlich werden. Abgesehen davon sei Brot sowieso nicht wirklich gesund für beispielsweise Wiederkäuer, weiß die Tiergehege-Leiterin.

Doch all das interessiert offenbar nicht alle: Selbst in der Futtertonne vor dem Eingangstor landen schimmlige Nahrungsmittel. Auch an diesem Tag: Das Brot in der oberen Tüte hat bereits blaue Flecken. „Auch verdorbenes Obst oder Gemüse ist immer wieder drin“, sagt Vivien Schmiede. An manchen Tagen müssten 70 Prozent der abgegebenen Reste entsorgt werden. Hier und da wird die Tonne offenbar als Biotonne genutzt.

Aktuell klebt auf dem Deckel der Tonne auch der Hinweis: „Bitte keine Äpfel in die Futtertonne werfen.“ „Wir bekommen einfach zu viele, die können wir gar nicht verwerten und sie eignen sich nicht zum Lagern“ Dennoch betont sie: „Wir sind wirklich dankbar, wenn Menschen uns weiterhin mit Futterspenden unterstützen wollen.“