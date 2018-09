Großer Spaß beim Tag der offenen Tür

Margrit Meier

Hoppegarten bei Berlin (MOZ) Liebevoll und fröhlich – das sind zwei Empfindungen, die viele hatten, die am Freitag zum ersten Tag der offenen Tür in die Wohnstätte für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung im Bollensdorfer Weg kamen. Mit dabei waren acht junge Feuerwehrleute der Dahlwitz-Hoppegartener Wehr. „Wir sind gern hier, kommen auch mindestens einmal im Jahr zu einer Feuerwehrübung“, sagte Philipp Wacker. Und lud die zwölf Kinder, die in der Wohnstätte leben, ein, sich das Tanklöschfahrzeug und den Kleingerätewagen anzuschauen. Wer Lust hatte, konnte mit der Kübelspritze ein brennendes Haus aus Pappe löschen. Gleich nebenan tobten Bewohner und Gästekinder gemeinsam auf der Hüpfburg oder drehten das Glücksrad. Sabine Viere, Leiterin des Hauses, führte Gäste durch die nett eingerichteten Zimmer der zehn Jungen und zwei Mädchen zwischen sechs und 17 Jahren.

„Wir wälzen zurzeit Kataloge. Denn wir haben beim Schlagerhammer die unglaubliche Summe von 10 000 Euro geschenkt bekommen, die wir in eine bunte Rutsche mit Klettermöglichkeit investieren wollen“, erzählte Sabine Viere von der nächsten großen anstehenden Aufgabe. 15 Männer und Frauen vom Hausmeister über die Köchin bis zu Betreuern kümmern sich im Bollensdorfer Weg 24 Stunden, sieben Tage die Woche um ihre Schützlinge, von denen die meisten die Schule am Amselsteg besuchen. Zu diesem Kümmern, so war in einer Präsentation zu sehen, gehören auch Sommerurlaube dank Sponsoren, Feste und gemeinsames Kochen. (mei)