Auf der Suche nach dem Lehrling

Sonja Jenning und Stefan Lötsch

Frankfurt/Eisenhüttenstadt (MOZ) In der Stadt Frankfurt und im Landkreis Oder-Spree sind noch mehr als 300 Lehrstellen unbesetzt. Obwohl das Ausbildungsjahr schon begonnen hat, können sich Interessenten noch bewerben. Die MOZ stellt in den nächsten Tagen Betriebe vor, die Azubis suchen.

Auch wenn das neue Ausbildungsjahr am 1. September schon begonnen hat, so herrscht doch auf dem Ausbildungsmarkt noch ordentlich Bewegung. Wie lange man sich bewerben kann, hänge vom jeweiligen Ausbildungsbetrieb ab, sagt Clarissa Matos, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit. „Allgemein gilt: Je schneller, desto besser.“ Je später man in das schon laufende Ausbildungsjahr einsteige, desto schwieriger werde es. „Denn den Lernstoff in der Berufsschule müssen die Azubis selbstständig nachpauken“, erklärt Clarissa Matos.

Die Auswahl ist in jedem Fall noch sehr groß. Rund 300 Lehrstellen, die bei der Agentur für Arbeit gelistet sind, sind in Frankfurt und im Landkreis Oder-Spree unbesetzt. Besonders viele freie Stellen gibt es im Landkreis Oder-Spree für die Ausbildungsberufe Kaufmann im Einzelhandel (20), Maurer (10), Metallbauer/Konstruktionstechnik (8) aber auch im Hotel- und Gaststättenbereich. In Frankfurt sind im Ausbildungsberuf Kaufmann für Dialogmarketing (9) die meisten Stellen noch unbesetzt, gefolgt vom Kaufmann im Einzelhandel (7), Handelsfachwirt (6) und Friseur (5).

Auch im Handwerk wird gesucht. Viele Betriebe schließen die Lehrverträge eher als noch vor einigen Jahren ab, hat Michaela Schmidt, Abteilungsleiterin Berufsbildung bei der Handwerkskammer Frankfurt (Oder) Bezirk Ostbrandenburg festgestellt. Der Grund für diese Trendwende: „Sie benötigen den Nachwuchs dringend und möchten sich rechtzeitig einen Lehrling sichern.“ Auch Betriebe, die noch nie bzw. in den vergangenen Jahren nicht mehr ausgebildet haben, stellen 2018 verstärkt Lehrlinge ein. Zum Stichtag 31..August waren bereits 837 Lehrverträge abgeschlossen, das sind 119 mehr als im Vorjahr.

Die meisten Verträge gab es in den Berufen Kfz-Mechatroniker, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) und Elektroniker. „Aber auch in den Berufen des Baubereiches, wie Maurer, Dachdecker sowie Maler und Lackierer sind die Zahlen deutlich gestiegen“, sagt Michaela Schmidt. Derzeit sind in der Lehrstellenbörse der HWK noch 370 Angebote von Unternehmen veröffentlicht.

In der Stadt Frankfurt gibt es aktuell noch 14 freie Lehrstellen, vorrangig in den Berufen Gebäudereiniger und Friseur. Im Landkreis Oder-Spree sind noch 56 Ausbildungsplätze unbesetzt, Nachwuchs suchen Friseure, Metallbauer, Gerüstbauer aber auch Maurer und Zimmerer. In der Oderstadt wurden bis Ende August 76 Lehrverträge abgeschlossen, sechs mehr als im Vorjahr, im Landkreis ist die Zahl um 31 auf 208 gestiegen.

Um Jugendliche schon frühzeitig für eine Ausbildung im Handwerk zu begeistern, greift die HWK auf unterschiedliche Formate zurück. Neben der traditionellen Lehrberufeschau im Überbetrieblichen Ausbildungszentrum der Bauwirtschaft (ÜAZ) hatten in diesem Jahr ein Tag der Berufsorientierung mit Drachenbootrennen am Helenesee und das regionale Handwerkercamp im Haus Mückenbusch in Lebus Premiere. Dabei konnten die Teilnehmer Handwerksberufe praktisch erleben und ausprobieren und dabei eigene Talente entdecken.

Auch auf Ausbildungs-Börsen besteht noch die Möglichkeit Kontakte zu knüpfen. „Insgesamt hat sich der Ausbildungsmarkt in der Region innerhalb der letzten Jahre zu einem Bewerbermarkt entwickelt. Unternehmen buhlen heute um Azubis und müssen sich etwas einfallen lassen“, sagt Clarissa Matos.

Die MOZ stellt in den kommenden Tagen Betriebe vor, die noch Azubis suchen. Betriebe, die Interesse daran haben, können sich unter eisehnhuettenstadt-red@moz.de oder frankfurt-red@moz.de melden.