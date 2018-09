Die Lieblingsorte der Eberswalder

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Ein Sanierungsgebiet gibt es zwar nicht mehr. Gleichwohl besteht der Sanierungsbeirat fort. Auch wenn er, formal betrachtet, seine Pflicht und Schuldigkeit getan hat, bringt er sich weiter aktiv in die Entwicklung der Stadt ein. Jüngst mit einem Forum zum Thema „Grüne Infrastruktur“.

Ist von Infrastruktur die Rede, denken die meisten an Straßen, Schienen, Kanäle, Leitungen. Auch als „graue Infrastruktur“ bezeichnet. Längst hat sich aber die Erkenntnis durchgesetzt, dass Investitionen in Beton und Co. nur eine Seite von Städteplanung sind. Für mindestens genauso wichtig halten Fachleute die sogenannte grüne Infrastruktur. Und die ist weit mehr als nur „Straßenbegleitgrün“ oder der blühende Balkonblumenkasten. Der Begriff der grünen Infrastruktur, so erklärt Landschaftsarchitektin Manja Woi-tunek während des jüngsten Forums des Eberswalder Sanierungsbeirates, trage im Vergleich zur traditionellen Grünplanung dem Gedanken der integrierten Betrachtung Rechnung. Dabei ginge es etwa um Klimaschutz und biologische Vielfalt ebenso wie um Erholung und Freizeit.

Und es geht vor allem auch um Akzeptanz, um Akzeptanz bei den Bürgern. Genau mit dieser Frage beschäftigt sich der Sanierungsbeirat. Warum wird beispielsweise die Stadtpromenade am Finowkanal, für etliche Millionen vor wenigen Jahren neu gestaltet, nicht oder nur kaum angenommen, wohingegen sich im Park am Weidendamm, eine Grünanlage ohne riesige Investitionen (abgesehen vom Spielplatzbau), die Eberswalder bei schönem Wetter tummeln? Wo sind die grünen Lieblingsorte der Eberswalder? Und was macht diese aus?

Für die Teilnehmer des Forums gibt es viele Lieblingsorte zwischen Clara-Zetkin-Siedlung und Ragöser Schleuse. Da werden die Drehnitzwiesen genannt, der Stadtwald oder die Hertha-Quelle. Absolute Spitzenreiter sind, so ergibt die kurze Umfrage, der Zainhammer sowie der Forstbotanische Garten, besagter Park am Weidendamm sowie der Finowkanal, aber auch der Oder-Havel-Kanal. Letzteres ist für Professor Jürgen Peters von der Hochschule HNE durchaus erstaunlich. Und ein Erkenntnisgewinn. „Dank der guten Wasserqualität rückt dieser Kanal offenbar immer stärker in den öffentlichen Fokus“, resümiert der Beiratsvorsitzende. Insbesondere für Badende.

Es gibt aber auch Kritik. Und: Die Teilnehmer haben etliche Verbesserungsvorschläge parat. Sie fordern beispielsweise mehr Vielfalt bei Neupflanzungen an Straßen. Statt immer nur Rotdorn etwa auch die Eberesche und die Elsbeere. Und nutzbare Gehölze. Obstbäume sowie Sträucher. Mit dem Projekt „Essbare Stadt“ sei der Anfang gemacht. Sie mahnen die Pflege der Grünanlagen an ebenso wie neue, kreative Ideen. Beispielsweise Fassaden- oder Dachbegrünung. Andererseits müsse das Bewusstsein der Eberswalder für ihr Grün gestärkt werden, etwa durch Wettbewerbe, so eine Anregung. Gleichzeitig tun sich, naturgemäß, widersprüchliche Meinungen und Konflikte auf. Wenn es etwa um die südliche Friedrich-Ebert-Straße geht. Grünfläche contra Verdichtung der City.